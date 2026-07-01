Un vídeo puede cambiar una indemnización, las redes sociales forman parte de los accidentes de tráfico - Calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de julio

Cada 30 de junio se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales, una fecha que invita a reflexionar sobre el papel que plataformas como Instagram, Facebook, TikTok o X desempeñan en la vida cotidiana. Lo que comenzó como una forma de compartir experiencias personales se ha convertido también en una herramienta capaz de influir en ámbitos tan diversos como la información, el comercio o incluso la resolución de conflictos legales. En el ámbito de los accidentes de tráfico, una fotografía, un vídeo o una publicación realizada por un tercero puede llegar a convertirse en una prueba determinante para esclarecer responsabilidades y reclamar una indemnización. En este contexto, Calculatuindemnizacion.es destaca la importancia de recopilar y preservar adecuadamente este tipo de evidencias digitales, ya que pueden resultar fundamentales para acreditar los hechos y facilitar la correcta valoración de una reclamación por accidente de tráfico.

Durante años, las pruebas fundamentales para reclamar una indemnización tras un accidente de tráfico han sido el atestado policial, los informes médicos, los testimonios de los implicados o las periciales. Sin embargo, la forma en que las personas documentan su vida cotidiana ha transformado también la manera de investigar los siniestros. Hoy, una fotografía publicada en Instagram, un vídeo compartido en Facebook, una grabación de una cámara deportiva o incluso una historia de apenas unos segundos pueden convertirse en elementos decisivos para determinar quién tuvo la culpa en un accidente.

Cuando un vídeo cambia por completo una reclamación

Los profesionales de Calculatuindemnizacion.es, especializados en la defensa de víctimas de accidentes de tráfico, recuerdan un caso reciente en el que la responsabilidad del siniestro parecía imposible de acreditar.

El accidente ocurrió en una pequeña localidad de la provincia de Toledo. Un motorista sufrió una colisión en una rotonda cuando un turismo invadió su trayectoria. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto cayó al suelo y sufrió diversas lesiones que requirieron tratamiento médico y rehabilitación.

El problema surgió desde el primer momento: ambos conductores ofrecían versiones completamente opuestas. El motorista sostenía que el coche había accedido a la glorieta sin respetar su prioridad, mientras que el conductor del turismo afirmaba que era la motocicleta la que circulaba de forma incorrecta. No existían cámaras de tráfico en la zona y ningún testigo se había identificado en el lugar del accidente.

Durante semanas, la reclamación avanzó con dificultades debido a la falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, la situación cambió de forma inesperada cuando un amigo del lesionado le envió un mensaje. Había visto en una red social local un vídeo grabado por un vecino desde la terraza de un establecimiento cercano. La grabación mostraba casualmente la rotonda en el momento exacto de la colisión.

El vídeo había sido publicado días antes dentro de una recopilación de imágenes de la localidad y apenas había recibido atención. Sin embargo, permitía observar con claridad cómo el turismo accedía a la glorieta sin respetar la prioridad de paso del motorista.

La grabación fue incorporada al expediente y terminó resultando determinante para acreditar la responsabilidad del conductor contrario. Lo que inicialmente parecía una reclamación compleja por falta de pruebas acabó resolviéndose de forma favorable gracias a un contenido compartido en redes sociales.

Las pruebas digitales son cada vez más frecuentes

Este tipo de situaciones son cada vez más habituales. Los vídeos grabados por cámaras instaladas en motocicletas, bicicletas o vehículos, las grabaciones realizadas por peatones y las publicaciones en redes sociales aportan información que hace apenas unos años simplemente no existía.

Además, estas pruebas tienen una ventaja evidente: captan los hechos en tiempo real y de forma objetiva. Mientras que los recuerdos de los implicados pueden verse afectados por el estrés del accidente o por el paso del tiempo, una imagen o una grabación permiten reconstruir con mayor precisión lo ocurrido.

Las pruebas digitales también pueden resultar especialmente útiles en accidentes complejos, como colisiones en glorietas, cambios de carril, maniobras de adelantamiento, atropellos o siniestros con vehículos de movilidad personal.

No solo sirven para determinar la culpa

La utilidad de las redes sociales va mucho más allá de identificar al responsable de un accidente.

Las imágenes compartidas pueden ayudar a demostrar el estado de la vía, la señalización existente, las condiciones meteorológicas o la posición final de los vehículos tras el impacto. También pueden servir para localizar testigos que inicialmente no se identificaron o para encontrar grabaciones realizadas desde otros ángulos.

En algunos procedimientos, incluso han permitido acreditar daños materiales en motocicletas, bicicletas o equipamiento personal que posteriormente fueron objeto de reclamación.

Publicar también tiene consecuencias

Del mismo modo que las redes sociales pueden ayudar a una víctima, también pueden generar problemas cuando el contenido publicado contradice la situación alegada durante una reclamación.

Los especialistas recuerdan que las aseguradoras analizan cada vez con más frecuencia la información pública disponible cuando existen dudas sobre determinadas lesiones o limitaciones funcionales.

Por ello, resulta recomendable actuar con prudencia y recordar que cualquier publicación puede ser interpretada fuera de contexto si acaba formando parte de un procedimiento.

La nueva realidad de los accidentes

La transformación digital está cambiando muchos aspectos de la movilidad y también la forma en que se investigan los accidentes de tráfico. Lo que antes dependía exclusivamente de un atestado o de la declaración de varios testigos puede verse hoy reforzado por una fotografía tomada por un desconocido o por un vídeo compartido en una red social.

En una sociedad hiperconectada, las pruebas ya no se encuentran únicamente en la carretera. A veces, la diferencia entre una reclamación incierta y una indemnización correctamente reconocida puede encontrarse en una publicación que alguien compartió sin imaginar que acabaría teniendo relevancia jurídica.

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