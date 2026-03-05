Viettel Solutions y Aduna Global firman una alianza API de red en el MWC 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Viettel Solutions (VTS), miembro de Viettel Group, y Aduna Global anunciaron hoy un acuerdo marco para el servicio API de red en el Mobile World Congress (MWC) 2026 en Barcelona.

El acuerdo establece un marco para que Viettel Solutions colabore con Aduna en la hoja de ruta para la posible implementación de API de red, lo que permitirá a empresas y desarrolladores acceder de forma simplificada a capacidades de red avanzadas en múltiples mercados mediante un modelo consistente y escalable. Estas API se están desarrollando bajo la iniciativa GSMA Open Gateway, en línea con los estándares CAMARA y diseñadas para casos de uso como la seguridad de transacciones, la detección de fraudes y la habilitación de identidad digital, cumpliendo estrictamente con las leyes de protección de datos y ciberseguridad de Vietnam.

Nguyen Dang Trien, consejero delegado, Viettel Solutions, dijo:

"Este es un paso importante para fortalecer nuestras capacidades para brindar servicios digitales confiables a empresas y socios, y para mejorar la experiencia del cliente en toda nuestra presencia global."

Anthony Bartolo, consejero delegado, Aduna, comentó:

"La escala y la presencia internacional de Viettel lo convierten en una importante incorporación a nuestro creciente ecosistema. Juntos, impulsamos la visión de GSMA Open Gateway y permitimos a operadores de todo el mundo aprovechar las API de red de forma segura e interoperable".

La ceremonia de firma tuvo lugar durante el MWC 2026 en Barcelona, y representantes debidamente autorizados de ambas organizaciones formalizaron el acuerdo.

Acerca de Viettel Solutions

Viettel Business Solutions Corporation, miembro del Grupo Viettel, es pionera en impulsar la transformación digital nacional. Con la misión de apoyar a gobiernos, empresas y comunidades en la aplicación de tecnologías digitales para una mayor eficiencia y bienestar humano, ofrecemos soluciones integrales de TIC con el respaldo de más de una década de experiencia en sectores clave. Aprovechando una sólida infraestructura y capacidad financiera, dominando las tecnologías clave de la Industria 4.0 como Big Data, IA, IoT, Cloud y Blockchain, Viettel Solutions colabora con proveedores de tecnología líderes, tanto globales como locales, para construir una sociedad digital conectada, basada en datos y centrada en el cliente para organizaciones, empresas y ciudadanos. Más información en: https://solutions.viettel.vn/en.

Acerca de Aduna

Aduna es una iniciativa pionera entre algunos de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo y Ericsson, dedicada a permitir que desarrolladores de todo el mundo aceleren la innovación aprovechando al máximo el potencial de las redes mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) de red comunes. Entre sus socios de la iniciativa se incluyen AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefonica, Telstra, T-Mobile, Verizon y Vodafone. Las plataformas de socios desarrolladores de Aduna incluyen Google Cloud, Infobip, Sinch y Vonage. Al combinar las API de red de múltiples operadores a nivel mundial en una plataforma unificada basada en el proyecto de código abierto CAMARA, impulsado por la GSMA y la Fundación Linux, Aduna proporciona una plataforma estandarizada para fomentar la colaboración, mejorar la experiencia del usuario e impulsar el crecimiento del sector. Para obtener más información sobre las API de red y Aduna, visite adunaglobal.com.

