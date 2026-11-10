ViewLift implementa una IA con agentes para optimizar sus operaciones de streaming

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo agente de IA gestiona las tareas rutinarias de usuarios, facturación y creación de páginas por medio de instrucciones en lenguaje natural, y los administradores aprueban cada cambio

NUEVA YORK, 10 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- ViewLift, una empresa de DAZN y proveedor líder de soluciones digitales y de medios para organizaciones deportivas, de noticias y de entretenimiento, ha lanzado hoy una IA con agentes dentro de su sistema de gestión de contenido (CMS). Los administradores de la plataforma ya pueden describir una tarea en lenguaje natural, y un agente de IA la ejecuta dentro del CMS en su nombre.

Para los servicios de streaming que cuentan con cientos de miles de suscriptores, el trabajo de soporte es constante y repetitivo. Restablecer un inicio de sesión, verificar una suscripción o procesar un reembolso implicaba que un administrador debía buscar de forma manual cada perfil y realizara cada corrección a mano. El agente de ViewLift elimina ese esfuerzo manual, comenzando con la atención al cliente y la creación de páginas.

El agente se abre desde un panel lateral en el CMS de ViewLift. Al iniciarse, puede realizar:

Gestión de suscriptores: Encuentra a cualquier suscriptor al instante, visualiza sus dispositivos registrados, genera códigos de acceso y enlaces mágicos, aplica anulaciones de código postal y crea, actualiza o anonimiza cuentas, una a una o en lote.

Facturación y suscripciones: Consulta el historial de facturación y transacciones, otorga o revoca el estado VIP, restaura suscripciones y emite reembolsos.

Creación de páginas: Clona cualquier página, creada con los más de 80 módulos de diseño de ViewLift, a una nueva URL con una sola solicitud.

Las solicitudes de solo lectura se ejecutan de forma instantánea. Cualquier acción que modifique datos, desde una actualización de estado hasta un reembolso, se ejecuta únicamente después de llevarse a cabo la aprobación humana. Este paso de aprobación mantiene las acciones confidenciales de cuentas y pagos bajo control humano.

"Gestionar un servicio de streaming no debería significar ahogarse en tareas administrativas", afirmó Manik Bambha, director general de ViewLift. "Los equipos de nuestros clientes son expertos en lo que quieren sus aficionados y espectadores. Cada hora que dedican a navegar por un portal para restablecer una cuenta o procesar un reembolso es una hora que les quita para atender a esos seguidores. La IA de agentes les devuelve ese tiempo, y el flujo de trabajo de aprobación garantiza que nunca pierdan el control de los datos de sus suscriptores".

La IA de agentes ya está disponible para los clientes de ViewLift. Para solicitar una demostración, visite la página web www.viewlift.com.

Acerca de ViewLift

ViewLift, una empresa de DAZN, ofrece soluciones digitales para propietarios de contenido, con especial experiencia en la distribución de vídeo en directo y bajo demanda. Gracias a su tecnología propia basada en la nube, ViewLift impulsa plataformas digitales para marcas de deportes, medios de comunicación y entretenimiento en todo el mundo. Entre sus servicios se incluyen la gestión de contenido, distribución multiplataforma, análisis en tiempo real, herramientas de interacción con la audiencia y modelos de monetización flexibles (AVOD, SVOD, TVOD e híbridos). ViewLift permite a los propietarios de contenido maximizar la interacción con la audiencia y los ingresos a través de una experiencia de streaming que sea fluida y escalable. Entre los clientes deportivos de ViewLift se encuentran la Liga Nacional de Hockey; 18 equipos deportivos profesionales de Estados Unidos; seis cadenas regionales de deportes; la Liga de Lucha Profesional; el World Racing Group; y otros.

Si desea más información acerca de ViewLift visite www.viewlift.com.

Contacto para medios: ViewLiftmarketing@viewlift.com

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