ViewLift y MyOutdoorTV lanzan una búsqueda con IA conversacional (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- ViewLift y MyOutdoorTV lanzan una búsqueda con IA conversacional para transformar el descubrimiento de contenido en streaming para los entusiastas de las actividades al aire libre

Una nueva función impulsada por IA permite el descubrimiento de contenido en lenguaje natural en la extensa biblioteca de programación de caza, pesca y aventura de MOTV.

NEW YORK y DENVER, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ViewLift, líder mundial en tecnología de transmisión digital, y MyOutdoorTV (MOTV), la principal plataforma de transmisión por suscripción para programación sobre estilo de vida al aire libre, anunciaron hoy el lanzamiento de ViewLift Conversational AI Search, una función de descubrimiento avanzada impulsada por IA diseñada para ayudar a los suscriptores a encontrar contenido relevante sobre actividades al aire libre de forma más rápida e intuitiva.

Esta nueva función permite realizar búsquedas en lenguaje natural en la plataforma MyOutdoorTV, actualmente disponible en la web y con soporte para voz en televisores conectados que se implementará próximamente. Al ir más allá de la búsqueda tradicional por palabras clave, el sistema interpreta la intención del usuario para ofrecer resultados altamente relevantes en la extensa biblioteca de contenido de MOTV sobre caza, pesca y aventuras al aire libre.

Impulsada por una capa de inteligencia semántica que combina la búsqueda vectorial con la generación aumentada de recuperación (RAG), esta tecnología analiza títulos, metadatos detallados y transcripciones del catálogo de MOTV para comprender el contexto, la intención y las relaciones entre los temas. El resultado es una experiencia de descubrimiento similar a la búsqueda intuitiva que utilizan las principales plataformas de streaming como Netflix, lo que permite a los espectadores ir más allá de las simples coincidencias de palabras clave y encontrar contenido altamente relevante mediante consultas en lenguaje natural. Por ejemplo, los usuarios pueden buscar con indicaciones detalladas como "Muéstrame cacerías de alces con arco en las Montañas Rocosas de Colorado" o "Encuentra técnicas de pesca con mosca para truchas en aguas rápidas", recuperando instantáneamente los vídeos más relevantes de toda la biblioteca.

"En ViewLift, nos centramos en utilizar la IA para crear experiencias para los clientes finales, aprovechando la tecnología más avanzada que solo emplean grandes empresas como Netflix. Esta nueva experiencia permite a los usuarios buscar mediante conceptos, palabras clave, escribiendo o usando la voz" afirmó Manik Bambha, presidente de ViewLift. "El descubrimiento conversacional reduce drásticamente el tiempo entre la intención de búsqueda y la visualización. Para la audiencia apasionada de MyOutdoorTV, esto significa un acceso más rápido al contenido exacto de caza, pesca o actividades al aire libre que desean, a la vez que aumenta la interacción en toda la plataforma.

Los resultados de la búsqueda se muestran en una cuadrícula de vídeo dinámica, lo que permite a los suscriptores explorar simultáneamente a varios expertos, programas y técnicas. A medida que los espectadores refinan su búsqueda durante la misma sesión, los resultados se actualizan al instante para reflejar la evolución de la conversación.

Para facilitar aún más la búsqueda, la interfaz incluye una función interactiva de reproducción de tráileresal pasar el cursor sobre ellos, lo que permite a los espectadores previsualizar fragmentos directamente desde la cuadrícula de búsqueda antes de reproducir los episodios completos. Esto reduce las dificultades de búsqueda y ayuda al público a comprobar rápidamente si un programa se ajusta a sus intereses.

"Con miles de episodios que abarcan todos los aspectos del estilo de vida al aire libre, es fundamental ayudar a los suscriptores a descubrir contenido relevante rápidamente", afirmó Sean Luxton, vicepresidente sénior y director general de MOTV. "La búsqueda con IA conversacional de ViewLift ofrece una forma más inteligente e intuitiva para que cazadores, pescadores y aficionados a las actividades al aire libre exploren nuestra programación y se conecten con el contenido que les apasiona".

La experiencia de búsqueda conversacional también admite consultas de seguimiento contextuales, lo que permite a los usuarios refinar los resultados sin reiniciar la búsqueda; por ejemplo, filtrando por un experto, especie, técnica o ubicación específicos.

Al pasar de la búsqueda basada en palabras clave a la navegación conversacional basada en la intención, la nueva función está diseñada para reducir la fatiga de búsqueda, mostrar contenido de cola larga en la biblioteca de MOTV y aumentar el tiempo total de visualización.

Este lanzamiento representa un importante avance en la aplicación de la IA generativa y las tecnologías de búsqueda semántica a las plataformas de streaming OTT, posicionando a ViewLift y MyOutdoorTV a la vanguardia del descubrimiento de contenido impulsado por IA para servicios de vídeo especializados.

Acerca de MyOutdoorTV

MyOutdoorTV es la plataforma de streaming por suscripción número 1 a nivel mundial de Outdoor Sportsman Group, creada exclusivamente para los entusiastas del estilo de vida al aire libre. MyOutdoorTV incluye los programas favoritos de Outdoor Channel, Sportsman Channel, World Fishing Network y Sportsman Channel Canada, contenido exclusivo de Major League Fishing, contenido adquirido de todo el mundo y producciones originales exclusivas de MyOutdoorTV. MyOutdoorTV es la voz principal para todos los entusiastas de las actividades al aire libre y les ofrece una amplia biblioteca de la mejor programación de caza, pesca y tiro en formato largo y corto, recetas, consejos y trucos, videos instructivos y contenido educativo y exclusivo enfocado en mejorar el éxito en el campo y en los ríos y lagos. MyOutdoorTV cuenta con el respaldo de estas cuatro cadenas, además de contenido exclusivo adicional disponible a través de la consolidada división de medios integrados de Outdoor Sportsman Group, que incluye 15 revistas líderes en su categoría, como Guns & Ammo, Game & Fish, Petersen's HUNTING e In-Fisherman, y 20 sitios web de primer nivel. Suscríbase en MyOutdoorTV.com y disfrute del contenido en las siguientes plataformas: Apple iOS, Android, Roku, Roku Channels, Apple TV, Xbox, Amazon Channels (EE.UU. y Canadá), Amazon Fire TV, Samsung SmartTV, LG SmartTV, Vizio SmartTV, YouTube TV, Xumo, YouTube Primetime Channels, Xfinity X1, Xfinity Flex, Comcast y Cox. MyOutdoorTV está disponible en 162 mercados a nivel mundial. #MYOUTDOORTV.

Acerca de ViewLift

ViewLift es una empresa tecnológica que ofrece soluciones digitales para propietarios de contenido, con especial experiencia en la distribución de vídeo en directo y bajo demanda. Gracias a su tecnología propia basada en la nube, ViewLift impulsa plataformas digitales para marcas de deportes, medios de comunicación y entretenimiento en todo el mundo. Sus servicios incluyen gestión de contenido, distribución multiplataforma, análisis en tiempo real, herramientas de interacción con la audiencia y modelos de monetización flexibles (AVOD, SVOD, TVOD y modelos híbridos). ViewLift permite a los propietarios de contenido maximizar la interacción con la audiencia y los ingresos mediante una experiencia de streaming fluida y escalable. Además de MOTV, entre los clientes de medios de ViewLift se encuentran Versant, TEGNA y otros. Entre los clientes deportivos de la compañía figuran la Liga Nacional de Hockey, un total de 15 de los mejores equipos deportivos profesionales de EE.UU., LIV Golf, cinco cadenas regionales de deportes, la Liga de Lucha Profesional, World Racing Group y otros.

Para obtener más información sobre ViewLift, visite www.viewlift.com.

Contacto para medios:Outdoor Sportsman GroupOSGPress@OutdoorSG.Com

ViewLiftMahesh Kumarmarketing@viewlift.com

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