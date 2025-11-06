Vigo, cantera Gen Z; la alta joyería francesa recluta en la Escuela del Atlántico

(Información remitida por la empresa firmante)

Las empresas de Alta Joyería Francesa buscan, en Vigo - España, TALENTO JOVEN JOYERO dentro de la GENERACIÓN Z.

Madrid, 06 de noviembre de 2025.-

La GENERACIÓN Z formada en la Escuela Técnica de Joyería del Atlántico, ubicada en la ciudad costera de Vigo al noroeste de España, tiene como toda la G7 un alto nivel de creatividad, autonomía y la gran capacidad de aprender por su cuenta. Esto hace que esta generación, formada en la especialidad de Joyería Artística, sea muy atractiva para las empresas de Alta Joyería Francesa interesadas en el cambio generacional dentro de sus compañías.

Según diversos estudios, esta generación oscila entre los 12 y 27 años, tiene unos “recursos o aprendizajes” diferentes a otras generaciones, lo que implica el interés de las grandes compañías joyeras para realizar un relevo generacional en el futuro en sus departamentos. Los estudiantes de esta Generación presentan un algo nivel de autonomía, grandes dosis de creatividad, capacidad de aprendizaje por cuenta propia, compromiso con el medio ambiente y con la justicia social entre otras características. Esto también viene reflejado en que priorizan su vida personal por la profesional, pero en esta última si se sienten en su ''sitio'' son capaces de conseguir importantes resultados, por ello muchas empresas de referencia que están alineadas con estos parámetros, buscan estos talentos para incorporarlos a sus diferentes departamentos porque cada vez más se prioriza la conciliación y premiar la valía profesional, para conseguir que el talento no huya hacia otros horizontes.

La Escuela Técnica de Joyería del Atlántico lleva varias promociones trabajando con la Generación Z y confirma estas cuestiones. Los jóvenes son más creativos, son más autónomos en el aprendizaje también por la aportación de los medios digitales, están muy alineados con los "postulados" que apoyan las empresas de alta joyería francesas. Jóvenes del Siglo XXI que saben lo que los posibles consumidores van a solicitar por eso las empresas importantes los quieren en sus "filas". Destacar que son una generación muy bien formada en el área de la joyería, cuentan con varios idiomas, son jóvenes comprometidos con causas sociales o medioambientales, les gusta trabajar en equipo y buscan una forma de trabajar nueva donde la conciliación es indispensable, así como el reconocimiento de su valía profesional en la empresa.

En los próximos años la GENERACIÓN Z de la Escuela Técnica de Joyería del Atlántico será la gran beneficiada a nivel profesional.

Las empresas de alta joyería francesas buscan en la ciudad de Vigo a los mejores alumnos y alumnas formados en la disciplina de Procedimientos de Joyería Artística, ya que es una formación muy sólida que hace que estos titulados puedan acceder a varios departamentos, ya que tienen formación en joyería artística, diseño por ordenador, gemología, tecnología, historia del arte, dibujo artístico, entre otras lo que implica una formación completa para acceder a diferentes puestos laborales en las empresas.

La Escuela Técnica de Joyería del Atlántico nació en el año 2001 como un proyecto innovador dentro de la enseñanza de joyería a nivel nacional, convirtiéndose en el único centro privado de todo el país con titulaciones oficiales homologadas por el Ministerio de Educación del Gobierno de España.

Estudiantes de más de 20 nacionalidades se formaron en esta escuela, muchos de ellos y ellas actualmente ejerciendo como profesionales de la joyería en diferentes continentes.

El lema de este proyecto es "La joyería como herramienta educativa en el Siglo XXI" donde el estudiante es el centro de trabajo y prueba de ello es la formación personal de cada alumno o alumna a lo largo de su etapa de formación en la escuela.

