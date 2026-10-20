VikingCloud y Fiserv amplían su alianza estratégica para ofrecer protección contra riesgos cibernéticos a los comercios

(Información remitida por la empresa firmante)

El acuerdo plurianual extiende la protección de ciberseguridad para comercios en Norteamérica y EMEA

CHICAGO y DUBLÍN, 20 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- VikingCloud, una empresa de ciberseguridad y cumplimiento normativo utilizada por más de cuatro millones de empresas en todo el mundo, ha dado a conocer hoy un acuerdo plurianual con Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV), proveedor líder mundial de tecnología para pagos y servicios financieros, para ayudar a las empresas a fortalecer sus defensas de ciberseguridad y simplificar el cumplimiento de la normativa PCI.

A partir de principios de 2027, Fiserv ofrecerá VikingCloud Cyber Risk Defense, una solución galardonada diseñada para ayudar a las empresas a identificar, comprender y reducir los riesgos de ciberseguridad por medio de la monitorización continua y una guía práctica.

Los empresarios no deberían tener que convertirse en expertos en ciberseguridad para proteger lo que han construido, afirmó Mark Brady, consejero delegado de VikingCloud. Nos han dicho lo que necesitan: protección que funcione en segundo plano, instrucciones claras sobre qué corregir primero y tranquilidad si algo sale mal. Junto con Fiserv, ofrecemos a los comerciantes una ciberseguridad que simplemente funciona, para que puedan centrarse en gestionar su negocio.

Cyber Risk Defense, galardonada como la Mejor Solución de Cumplimiento de Seguridad en los Premios teissAwards 2026, ayuda a proteger a los comerciantes contra ataques comunes, como el phishing, el ransomware y la suplantación de identidad empresarial. La solución dispone de una Puntuación de Seguridad que combina la puntuación de riesgo patentada de VikingCloud con la inteligencia de riesgo cibernético de Mastercard, lo que proporciona a los comerciantes una calificación sencilla de la A a la F que convierte el riesgo complejo en algo comprensible para cualquier propietario.

Cada comerciante inscrito obtiene un valor tangible desde el primer día, incluyendo un seguro cibernético integrado. Los comerciantes que sigan unos sencillos pasos desbloquean aún más protección. La arquitectura modular de la solución también ofrece flexibilidad a las grandes empresas y organizaciones medianas que buscan capacidades de ciberseguridad más avanzadas.

Para las pequeñas y medianas empresas, la seguridad es fundamental para la continuidad del negocio, comentó Lia Cao, directora de Ingresos de la división de Empresas y Plataformas de Fiserv. Al ampliar nuestra colaboración con VikingCloud, servimos de ayuda para los comerciantes ya que consiguen adoptar un enfoque más proactivo en materia de ciberseguridad con soluciones fáciles de implementar, de comprender y diseñadas para ofrecer protección continua.

Si desea más información acerca de VikingCloud Cyber Risk Defense, visite https://www.vikingcloud.com/compliance-risk/cyber-risk-defense.

Acerca de VikingCloud

VikingCloud proporciona soluciones de ciberseguridad y cumplimiento normativo que simplemente funcionan. Nuestro enfoque liderado por expertos combina tecnología probada e información basada en IA con soporte especializado, manteniendo a las empresas seguras, preparadas para auditorías y sin interrupciones. Más de 4 millones de empresas en más de 70 países confían en VikingCloud para detener las amenazas antes de que afecten a sus negocios, para que puedan centrarse en lo que realmente importa. Para obtener más información, visite www.vikingcloud.com.

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