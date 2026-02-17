El vínculo con los animales impulsa la creatividad y la autoconfianza de las niñas, según el Grupo LEGO - Grupo LEGO

Madrid, 17 de febrero de 2026.- El vínculo con los animales, reales o imaginarios, es mucho más que un juego: es una poderosa fuente de creatividad, confianza y bienestar emocional para las niñas. Con esta premisa, el Grupo LEGO da continuidad en España a su campaña global “She Built That” (Es su construcción), una iniciativa creada en 2025 para desafiar estereotipos sociales y empoderar a las niñas para que se vean a sí mismas como creadoras en todos los sentidos: de ideas, de historias y futuros posibles.

En esta etapa, la iniciativa se centra en un vínculo tan cotidiano como transformador: la relación emocional que muchas niñas establecen con los animales ya sea una mascota real o compañeros de juguete imaginario. Un estudio global de Grupo LEGO, realizado a más de 13.250 niños en 13 países, revela que los llamados “mejores amigos del ser humano” tienen un impacto significativo en el desarrollo emocional y creativo de las niñas. La investigación muestra que ellas tienden a crear vínculos más fuertes con mascotas y animales de juguete que los niños, otorgándoles un papel especialmente relevante en su vida social y emocional.

Los beneficios de estas interacciones se reflejan directamente en su bienestar y desarrollo personal. Según el estudio, jugar con animales de juguete contribuye a aumentar la felicidad (40%), estimula la imaginación (36%), potencia la creatividad (34%) y refuerza la autoestima (18%) de las niñas. Estas experiencias lúdicas se convierten, además, en un canal natural para expresar emociones, explorar ideas y desarrollar habilidades esenciales para su desarrollo.

La campaña cuenta con el apoyo de Chenoa, la embajadora de She Built That (Es su construcción), quien subraya "Si algo he aprendido con el tiempo es que la confianza se construye poco a poco, día a día. Por eso me hace tanta ilusión sumarme a esta campaña del Grupo LEGO: para que las niñas, desde pequeñas, se atrevan a crear, a probar y a imaginar sin límites, y que mejor manera de hacerlo con animales que se convierten en compañeros de juego y en amigos para toda la vida. Jugando es como se descubre que no hay barreras para el talento. ¡A jugar y a confiar, siempre a vuestra manera!”

Por su parte, Lena Dixen, SVP, Product Group, Core Businesses en el Grupo LEGO, afirma “Cada niña merece un compañero que despierte su imaginación, fomente la autenticidad y celebre su confianza y creatividad. Nuestra investigación destaca el papel vital del juego en ayudar a las niñas a expresarse, revelando cómo los animales, ya sean mascotas o juguetes, son poderosas fuentes de inspiración. Con iniciativas como LEGO Pet Day Care y nuestros talleres de creatividad, esperamos ofrecer oportunidades para que las niñas compartan ideas, colaboren y expresen su verdadero yo creativo, ya sea mediante el juego imaginativo o construyendo con ladrillos”

El Grupo LEGO impulsa una nueva etapa de su campaña She Built That (“Es su construcción” en España), respaldada por un creciente portafolio de sets inspirados en animales y la naturaleza. Propuesta pensada para construir, transformar e imaginar historias propias, ofreciendo puntos de entrada creativos a niñas que encuentran en los animales aliados emocionales y compañeros de aventuras.

Esta selección de sets LEGO invita a las niñas a desarrollar su confianza creativa a través del juego con animales. Propuestas como LEGO Creator Animales Marinos: Hermosos Delfines y LEGO Creator Simpáticos Animales: Cachorro Juguetón fomentan la imaginación y el juego simbólico, mientras que LEGO Friends Remolque para caballo y Potrillo y LEGO Friends Cafetería Sueños de Unicornio impulsan el storytelling creativo y el cuidado de los demás. Por su parte, Los Aristogatos: Adorable Marie refuerza la conexión emocional y la expresión personal, ayudando a las niñas a crear y jugar con confianza.

