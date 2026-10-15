Del vinilo al juguete antiguo: Vallsur acoge dos ferias para los apasionados del coleccionismo

Feria del Vinilo y Feria del Coleccionismo y Juguete Antiguo en Vallsur - VALLSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

· El centro comercial vallisoletano acogerá del 15 al 17 de octubre la Feria del Vinilo y la Feria del Coleccionismo y Juguete Antiguo con una gran variedad de artículos de otras épocas

Valladolid, 15 de octubre de 2026.- Vallsur se convertirá del 15 al 17 de octubre en punto de encuentro para los aficionados a la música, los juguetes de otras épocas y los objetos de colección con la celebración de la Feria del Vinilo y la Feria del Coleccionismo y Juguete Antiguo. Ambas citas reunirán una amplia variedad de artículos vinculados a la cultura popular y los formatos clásicos, destinado a aficionados, coleccionistas y curiosos interesados en piezas con historia.

La Feria del Vinilo, que se celebrará del 15 al 17 de octubre, contará con ocho expositores procedentes de Reino Unido y de distintas ciudades españolas, como Barcelona, Madrid, Cádiz, Burgos y Ávila. Los visitantes podrán encontrar miles de discos de diferentes formatos, entre ellos LP, CD, DVD, singles y maxis, con una oferta musical que abarca todos los géneros, desde la música clásica hasta el dance.

La feria ofrecerá tanto piezas de coleccionismo como discos a precios asequibles, con ejemplares desde un euro y opciones para diferentes presupuestos. Además, los asistentes tendrán la posibilidad de intercambiar o vender discos, una oportunidad para quienes desean renovar su colección, encontrar nuevas incorporaciones o dar una segunda vida a sus álbumes. También habrá merchandising, camisetas, figuras de grupos musicales y posters, entre otros.

Por su parte, la Feria del Coleccionismo y Juguete Antiguo de Vallsur, que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre, reunirá a 13 expositores procedentes de Valladolid, Madrid, Toledo y el País Vasco, que pondrán a disposición del público miles de artículos. Entre ellos habrá juguetes antiguos, muñecas, discos, videojuegos, Playmobil, LEGO y otros objetos de distintas épocas, que permitirán descubrir piezas curiosas, completar colecciones o reencontrarse con los juguetes que marcaron la infancia de varias generaciones.

El mercado contará también con la participación de La Generación del 23, un grupo de escritores vallisoletanos que acercará sus obras a los visitantes y sumará un espacio dedicado a la literatura dentro de esta cita con el coleccionismo.

La celebración simultánea de ambas ferias durante el fin de semana ofrecerá una experiencia que combina música, recuerdos y cultura pop, con propuestas dirigidas tanto a coleccionistas experimentados como a familias y visitantes interesados en descubrir objetos de otras épocas. Los asistentes podrán recorrer los diferentes expositores y explorar una variedad de artículos que conectan con aficiones, personajes y recuerdos que han marcado a varias generaciones.

Feria del Vinilo y Feria del Coleccionismo y Juguete Antiguo en Vallsur

· Feria del Vinilo:

- Del 15 al 17 de octubre de 2026 (horario de apertura comercial)

· Feria del Coleccionismo y Juguete Antiguo:

- 16 y 17 de octubre de 2026 (horario de apertura comercial)

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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