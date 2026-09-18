Vinópatas propone descubrir el mundo del vino a través de dos nuevas botellas cada mes - Vinópatas

(Información remitida por la empresa firmante)

Vinópatas propone descubrir el mundo del vino a través de dos nuevas botellas cada mes

Sevilla, 18 de septiembre de 2026.- El interés por conocer mejor el vino ha ampliado las formas de acercarse a su cultura. Más allá de elegir una botella conocida o dejarse llevar únicamente por una denominación de origen, cada vez existen más propuestas orientadas a descubrir nuevas referencias y comprender qué hay detrás de cada elaboración. La selección profesional y la información sobre bodegas, variedades y características de los vinos facilitan ese proceso de aprendizaje.

En esta línea, Vinópatas —que cuenta ya con dos tiendas físicas, una en Sevilla capital y otra en Mairena del Aljarafe— ha desarrollado una suscripción de vinos que propone recibir cada mes dos botellas seleccionadas por su equipo de sumilleres. La iniciativa combina el descubrimiento de referencias diferentes con contenidos pensados para ampliar progresivamente el conocimiento sobre el vino, sin necesidad de contar previamente con experiencia especializada.

Dos nuevas botellas para salir de las elecciones habituales

Uno de los principales obstáculos a la hora de descubrir vino es la tendencia a repetir referencias conocidas. La variedad disponible puede resultar difícil de interpretar para quienes empiezan a interesarse por este mundo, especialmente cuando se trata de distinguir entre bodegas, zonas productoras, variedades de uva o métodos de elaboración.

La propuesta de Vinópatas traslada esa elección a su equipo de especialistas. Cada mes, la caja incorpora dos botellas escogidas por sumilleres con el objetivo de introducir referencias que pueden encontrarse fuera de las elecciones habituales de cada consumidor.

La suscripción, con una cuota de 24,95 € al mes, no tiene permanencia y puede cancelarse, mientras que el envío de la selección está incluido. La propuesta incorpora además un aireador de vino profesional en el primer pedido como obsequio asociado actualmente a la suscripción.

Este formato convierte la recepción mensual en una oportunidad para ampliar el repertorio de vinos conocidos. En lugar de concentrar la experiencia en una única compra, el descubrimiento se plantea como un recorrido continuado en el que cada nueva selección permite acercarse a elaboraciones y bodegas diferentes.

Aprendizaje sobre vinos para entender qué hay en cada botella

La segunda parte de la propuesta está relacionada con el componente divulgativo. Junto a cada selección, Vinópatas proporciona dos fichas digitales coleccionables que recogen información sobre los vinos, las bodegas y sus características técnicas.

Estas fichas están concebidas como material de apoyo para realizar una cata en casa y comprender mejor cada referencia. Al poder conservarse digitalmente, permiten además crear progresivamente un archivo personal que puede consultarse desde diferentes dispositivos.

El aprendizaje sobre vinos no consiste únicamente en reconocer aromas o identificar variedades. Comprender el origen de una botella, conocer quién la elabora y familiarizarse con sus características contribuye a desarrollar criterios propios y a interpretar con mayor facilidad futuras elecciones.

La posibilidad de organizar catas domésticas añade una dimensión social a esta fórmula. Comparar impresiones y analizar las características de cada botella puede transformar el consumo ocasional en una actividad vinculada al descubrimiento y a la cultura vinícola.

Con esta suscripción de vinos, Vinópatas plantea un modelo basado en recibir, catar y aprender de manera progresiva. La selección de los sumilleres reduce la necesidad de escoger previamente las referencias, mientras que las fichas aportan el contexto necesario para conocerlas mejor. Mes a mes, cada caja funciona así como una nueva oportunidad para ampliar conocimientos y descubrir la diversidad que existe dentro del mundo del vino. Para acceder a más información y suscribirse es posible acceder a la web de Vinópatas.

Contacto

Emisor: Vinópatas

Contacto: Vinópatas

Número de contacto: +34 611 52 32 77