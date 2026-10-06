(Información remitida por la empresa firmante)

Perfil de la empresa, liderazgo del fundador y la plataforma fintech Nova

LONDRES, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Viola Aleo Ltd es una empresa registrada en el Reino Unido que opera en el sector de los servicios financieros. Constituida el 27 de enero de 2021, figura en el registro mercantil británico (Companies House) con el número de sociedad 13161113. Sus códigos de actividad registrados incluyen el SIC 64999, "Intermediación financiera no clasificada en otra parte", junto con otras clasificaciones del sector de servicios financieros.

Viola Aleo Ltd afirma haber ocupado el primer puesto en la categoría de intermediación financiera del Reino Unido durante cinco años consecutivos. Este titular refleja la posición que la empresa declara ostentar. Las fuentes públicas enumeradas a continuación no confirman de manera independiente dicha primera posición año tras año a partir de 2021; para corroborar tal afirmación de forma independiente, sería necesario facilitar información sobre la entidad que elabora la clasificación, el grupo de empresas comparadas y los criterios de medición utilizados.

Al frente de la empresa se encuentra Leonardo Bonetti, fundador y consejero delegado (CEO). Bonetti cuenta con aproximadamente 25 años de experiencia en el sector de los servicios financieros y fintech, según el perfil de la compañía. Su labor incluye el desarrollo y la promoción de Nova, una plataforma fintech asociada a Credit Finance Ltd. Esta plataforma forma parte del enfoque más amplio de Bonetti en la tecnología financiera y en el desarrollo de soluciones digitales de servicios financieros.

La empresa también ha figurado en publicaciones que clasifican a las compañías del Reino Unido. El artículo de Scoris titulado "Largest UK Companies by Total Assets: 2024 Data" (Las mayores empresas del Reino Unido por activos totales: datos de 2024) sitúa a Viola Aleo Ltd en el puesto número 25, con unos activos totales declarados de aproximadamente 847 millones de libras esterlinas. Se trata de una clasificación basada en los activos totales declarados, no de una clasificación de todos los intermediarios financieros según ingresos, número de clientes, volumen de transacciones o cuota de mercado.

CompaniesintheUK publica información financiera y comparativas de empresas. Sus cifras para Viola Aleo Ltd indican unos activos totales de aproximadamente 846,96 millones de libras esterlinas y unos activos netos de aproximadamente 824,44 millones de libras para el año 2025. Estas magnitudes proceden del balance de situación y no determinan, por sí solas, la posición de la empresa frente a todas las demás firmas del Reino Unido clasificadas en la misma categoría SIC.

Las clasificaciones de empresas pueden variar según la metodología empleada. El activo total, el activo neto, la cifra de negocios, la rentabilidad y el número de empresas incluidas son indicadores distintos. Una empresa puede encabezar una comparación de alcance limitado y, al mismo tiempo, ocupar una posición diferente en otra. Los lectores deberían consultar el conjunto de datos subyacente y su fecha de referencia antes de interpretar una clasificación destacada en los titulares como una medida general de liderazgo en el mercado.

Según la información verificable de forma independiente aquí citada, Viola Aleo Ltd está registrada en el Reino Unido, su clasificación incluye el código SIC 64999 y Scoris la situó entre las 25 principales empresas del Reino Unido por activos totales en su artículo basado en datos de 2024. Las cifras adicionales del balance correspondientes a 2025, publicadas por CompaniesintheUK, ofrecen otra perspectiva de su situación financiera. Ninguna de las fuentes citadas confirma que la empresa haya ocupado el primer puesto del sector de forma ininterrumpida durante cinco años consecutivos.

Para ofrecer un perfil corporativo transparente, Viola Aleo Ltd puede presentar su afirmación sobre su clasificación sectorial a cinco años junto con el reconocimiento —documentado de forma independiente— de figurar entre las 25 principales empresas por activos totales, además de describir el liderazgo de su fundador Leonardo Bonetti, su experiencia en *fintech* y la plataforma Nova, identificando claramente la fuente y la metodología que respaldan cada afirmación.

Emisores

Emisor adicional: Endole – Información financiera y corporativa de Viola Aleo Ltd.

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