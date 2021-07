Violette se convierte en Directora Creativa de Maquillaje de Guerlain

Violette becomes Guerlain Creative Director of Makeup

PARÍS, 23 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Con su creatividad, su audacia, su elegancia parisina, su ojo para los altos estándares y su genuino sentido del compromiso, Violette parecía destinada a unirse a una Casa que es sinónimo de belleza francesa y de innovación constante, que sigue haciendo hincapié en la modernidad a pesar de tener más de 190 años.

" Mi historia con Guerlain es, en realidad, la historia de mi feminidad... De pequeña, Météorites, con sus pequeñas perlas de color pastel para la tez, me impactó estéticamente. Me quedaba mirando la caja fascinada, no podía esperar a convertirme en mujer... Me imaginaba en mi tocador pintándome los labios, perfumándome y sumergiendo un pincel en estas increíbles Météorites. Hoy, me han invitado a escribir el siguiente capítulo de la historia de Guerlain como Directora de Maquillaje. Esa es la magia de la belleza".

De Guerlain, Violette dice: "¡Guerlain es una mujer! Una emperatriz moderna... y una parisina hasta la punta de los dedos. Estoy muy contenta de unirme a una Casa icónica con una herencia tan rica, en la que puedo transmitir los valores de Guerlain en materia de maquillaje a una nueva generación y compartirlos con quienes, independientemente de su sexo, celebran la belleza hoy y la celebrarán mañana".

Como pionera, la Casa Guerlain debe mostrar su compromiso implicándose en el medio ambiente y comprometiéndose con la feminidad de forma amplia y diversa".

Cuando se trata de la filosofía de Violette "el cielo es el límite", o en otras palabras "nada es imposible". Como joven se ha hecho un hueco en el mundo del maquillaje. Y como francesa se ganó el reconocimiento en Estados Unidos a los pocos meses de mudarse allí por capricho en 2015 (su signo astrológico es Aries, lo que explica su tenacidad y gusto por el riesgo). Ha colaborado con grandes casas desde el inicio de su carrera (concretamente con Dior como diseñadora de maquillaje y, más recientemente, con Estée Lauder, donde ocupó el cargo de directora global de belleza con solo 33 años). Violette ha conseguido hacerse un nombre, un nombre propio, inscribiendo así su trabajo en los anales de la belleza contemporánea. Su mundo es único y fértil, donde se mezclan su creatividad espontánea, su sensibilidad parisina, sus técnicas magistrales y su amor por el arte.

"Al igual que Guerlain, considero el arte como una fuente inagotable de inspiración. Suelo decir que el arte es el amor de mi vida".

Su cartera está llena de miles de imágenes de colaboraciones con revistas de renombre como Vogue, Harper's Bazaar, W Magazine, T Magazine, Dazed, Teen Vogue y Elle. Y aunque la fotografía de moda sea su campo de juego, sabe mejor que nadie que el maquillaje no es otra cosa que el arte de sacar a relucir la belleza de cada una de nosotras. Con muchos seguidores en las redes sociales (concretamente 400.000 seguidores en Instagram), creó su propio canal de YouTube Violette_fr hace 6 años para compartir tutoriales de maquillaje e instantáneas de belleza.

Para una mujer que se maquilla con tanta facilidad y sin esfuerzo, compartir sus experiencias con una comunidad apasionada de fans fue algo instintivo. Por eso, en abril de 2021 lanzó su propia línea de maquillaje, llamada naturalmente VIOLETTE_FR.

Hoy, Guerlain y Violette comenzarán a escribir un nuevo capítulo en la historia de la belleza. Como dúo.

