Viomba pone la inteligencia de la atención humana al alcance de todos los agentes de IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras una década de desarrollo discreto, Viomba permite que cualquier agente de IA acceda a la inteligencia artificial de alta precisión, capaz de simular la atención humana. Sin contratos empresariales. Sin etiquetas. Sin configuración. Diseñado para ser rentable

HELSINKI, Finlandia, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Viomba ha lanzado hoy Viomba MCP , la primera capa de inteligencia de atención de la era de la IA accesible para todos a través del Protocolo de Contexto de Modelos (MCP). Cualquier agente de IA que ejecute Claude, Cursor, VS Code, Manus, ChatGPT o cualquier cliente compatible con MCP ahora puede utilizar la inteligencia de atención humana del contexto multimedia de Viomba como una llamada de herramienta en tiempo real.

Prueba gratuita. 200 créditos de atención (AC) gratis al registrarte por correo electrónico. 500 con una tarjeta registrada en Stripe y hasta 2.000 para desarrolladores de sistemas validados. Paquetes de pago desde 39 euros.

Lo que ofrece Viomba MCP:

Analiza y compara la atención que recibe cualquier creatividad de display, redes sociales o vídeo antes de que se muestre.

Crea variantes creativas que generen gran atención.

Descubre y diseña los factores clave para captar la atención de tu marca.

Realiza predicciones de resultados a nivel de ubicación del anuncio.

Genera scripts de activación de alta atención específicos para DSP y SSP.

Una década que nadie más estaba dispuesto a construir

Las redes neuronales fundamentales de Viomba se entrenan con miles de millones de fijaciones de la mirada en anuncios, recopiladas durante una década en miles de dominios de medios en vivo mediante rastreadores oculares infrarrojos Tobii. El infrarrojo distingue de forma única las fijaciones genuinas de los movimientos sacádicos a nivel de hardware. Los participantes de diversos mercados navegan de forma natural las 24 horas del día, sin condiciones de laboratorio, inferencias de webcam ni contextos de página simulados.

"Nuestra principal ventaja competitiva ha sido la enorme dificultad de recopilar de forma constante datos de fijación visual de alta calidad en el mundo real a gran escala, año tras año, a nivel de emplazamiento publicitario, sabiendo que cualquier IA es tan inteligente como los datos con los que se entrena", comentó Markku Mäntymaa, fundador y consejero delegado de Viomba, y añadió que la era de la IA ahora permite a Viomba ofrecer esta inteligencia a todo el mundo.

Compatible con la metodología de más alto nivel de IAB y MRC. La metodología de Viomba refleja la lógica híbrida más sólida de las directrices de atención de IAB/MRC de noviembre de 2025: evidencia determinista de la atención humana combinada con modelado predictivo escalable. Las redes neuronales utilizan metadatos de ubicación, señales de dispositivo y formato, visibilidad, celdas de campaña y características audiovisuales alineadas en el tiempo para predecir la atención humana real en las decisiones de medios multicanal.

De la medición al diseño. Viomba MCP transforma la medición en un diseño preciso. Por primera vez, los agentes de IA pueden explicar por qué la creatividad, la ubicación y el contexto influyen en la atención, cerrando el ciclo completo desde el desarrollo de creatividades que captan la atención hasta la presentación de informes de resultados. Esta integración de la creatividad en la cadena de valor proporciona evidencia compartida, reduciendo la desconfianza entre los compradores de medios, que invierten en ubicaciones que generan atención, y los editores, que optimizan la calidad de la atención. Sin la creatividad publicitaria, la medición de la atención humana relevante es una métrica estática.

Acerca de Viomba. Viomba ( viomba.com ) es una empresa de inteligencia artificial para el análisis de la atención humana con sede en Helsinki, fundada en 2014. Sus redes neuronales se entrenan con miles de millones de muestras empíricas de seguimiento ocular infrarrojo Tobii, obtenidas en entornos de medios en vivo. Compatible con la metodología de nivel superior de IAB/MRC. 100% sin etiquetas.

Consultas sobre productos y cupones: mcp@viomba.com | Web: viomba.com | Connect: mcp.viomba.com | CréditosAC: id.viomba.com/login

Construido con amor y paciencia en los bosques nórdicos. Una década de trabajo.

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