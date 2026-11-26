(Información remitida por la empresa firmante)

- Virbac adquirirá Axiota Animal Health, Inc., creando una plataforma líder a nivel mundial de soluciones innovadoras para la salud del ganado

Axiota es una empresa con sede en EE. UU. que genera aproximadamente 65 millones de dólares en ingresos, de los cuales el 80 % proviene de dicho país; esto proporciona a Virbac una posición sólida e inmediata en el mercado estadounidense de rumiantes.

Virbac cuenta con un profundo conocimiento interno de la marca Multimin de Axiota, además de mantener una sólida relación de colaboración con la compañía: Virbac es propietaria de la marca en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, y actúa como socio distribuidor de Axiota en varios países europeos.

Esta adquisición refuerza y complementa la plataforma estratégica Supercharge de Virbac en el segmento de los rumiantes.

La operación integra dos productos innovadores de rápido crecimiento —Multimin (oligoelementos inyectables) y Lactipro (probióticos de origen ruminal)—, así como toda su cartera de proyectos de innovación futuros. Ambos productos se beneficiarán, además, de la presencia global de Virbac en el sector de los rumiantes, lo que permitirá llevar estas soluciones a ganaderos en muchos más países.

La adquisición incorpora a los equipos altamente especializados y expertos de Axiota en salud preventiva para el ganado bovino, incluyendo capacidades específicas de fabricación e I+D.

Se espera que la transacción contribuya al crecimiento y a la mejora de los márgenes del grupo Virbac desde el primer año.

PARÍS, 26 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ --

Paul Martingell, consejero delegado de Virbac:

La adquisición de Axiota marca un hito transformador dentro de nuestra estrategia "Creciendo Juntos", tanto para nuestra división de animales de granja como para nuestra presencia en Norteamérica. Al combinar nuestra cartera actual con soluciones reconocidas y de rápido crecimiento, como Multimin y Lactipro, ofrecemos a los veterinarios y a los productores ganaderos la atención preventiva integral que necesitan para tener éxito. Asimismo, damos la bienvenida a un equipo excepcional, cuya experiencia en I+D, industria y comercialización respetamos profundamente. Tras años de una exitosa colaboración, esta adquisición une ahora oficialmente a nuestros equipos. Estoy convencido de que la cultura única de Virbac —basada en la ciencia, con un espíritu emprendedor y una sólida identidad familiar— constituye el entorno ideal para que el equipo de Axiota genere un impacto aún mayor en la salud animal y encuentre nuevas oportunidades de crecimiento.

William (Bill) Weldon, Ph.D., consejero delegado de Axiota:

Durante los últimos 20 años, el equipo de Axiota ha desarrollado productos innovadores centrados en la prevención, los cuales han alcanzado un éxito comercial en el sector ganadero a nivel mundial. La integración en el grupo Virbac permitirá ampliar el alcance global tanto de Multimin como de Lactipro, y nuestro equipo pasará a formar parte de un líder mundial en salud animal en pleno crecimiento. Más allá de la complementariedad estratégica, nos llamó de inmediato la atención la evidente conexión humana y los valores compartidos entre ambas empresas. Al igual que Virbac, nos mueve un espíritu emprendedor y un profundo compromiso con la comunidad agropecuaria, lo que convierte a esta alianza en una evolución natural y emocionante para nuestro equipo.

contact@virbac.com

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