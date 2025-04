La Virgil Abloh Foundation nombra a Athi Selvendran como director creativo

(Información remitida por la empresa firmante)

CHICAGO , 16 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Athiththan Selvendran, antiguo jefe de gabinete de Virgil Abloh y actual director de operaciones de Virgil Abloh Securities (VAS), ha sido nombrado director creativo de la Virgil Abloh Foundation. El anuncio, realizado por Shannon Abloh, marca una ampliación del cargol de Selvendran y su influencia como creador y estratega.

En su doble función, Selvendran (conocido como "Athi") continuará supervisando las operaciones diarias de VAS, el centro neurálgico de todos los proyectos creativos, organizaciones y marcas propiedad de Shannon Abloh. La Virgil Abloh Foundation (VAF) actúa como el brazo filantrópico de VAS.

Selvendran se une a Dana Loatman, quien fue anunciada como directora ejecutiva de la fundación en febrero de 2025. Como director creativo de la fundación, Athi será responsable de la preservación, catalogación y lanzamiento de los Archivos Virgil Abloh. También liderará el diseño creativo y la implementación de iniciativas globales y programas de impacto como ABLOH AIR, y codirigirá colaboraciones y alianzas con marcas diseñadas para aumentar la visibilidad y las oportunidades para creativos aspirantes, líderes culturales y promotores de comunidades. Shannon Abloh fundó VAF en 2022 para continuar la labor filantrópica que les apasionaba a ella y a Virgil y para preservar el legado de Virgil como diseñador, visionario y pionero cultural.

"Ver a Athi crecer como creativo mientras ayudaba a construir la Virgil Abloh Foundation ha sido realmente extraordinario. Su trayectoria ha estado marcada por una dedicación inquebrantable a superar los límites, fomentar la innovación y asegurar que la ética visionaria de Virgil perdure. Tras años trabajando junto a Virgil, Athi ha desarrollado una profunda comprensión de lo que significa romper barreras y redefinir las industrias creativas. Su talento innato, sus agudos instintos creativos y su capacidad para conectar profundamente con la gente lo convierten en la persona ideal para este puesto", comentó Shannon Abloh.

A partir de 2016, Selvendran desempeñó un papel fundamental en las numerosas entidades, proyectos y operaciones de Virgil Abloh, entre ellas Off-White, Louis Vuitton y ALASKAALASKA, el estudio de investigación y diseño fundado por Abloh en 2017. Tras el fallecimiento de Abloh, Selvendran trabajó junto a Shannon Abloh en proyectos aclamados internacionalmente que honran el legado y el impacto de Virgil, entre ellos Figures of Speech at the Brooklyn Museum (2022), Nike Inc. ℅ Virgil Abloh: The Codes of Architecture y The Annual Skate Invitational en Miami (2022, 2023, 2024), y el desarrollo inicial de la Virgil Abloh Foundation.

Selvendran comentó, "Al asumir este cargo de director creativo, mi ambición y motivación impulsan mi compromiso de preservar el legado de Virgil Abloh, compartiendo su filosofía, retórica y metodología con el mundo, junto con Shannon Abloh y el equipo de la fundación. Mi deseo es construir caminos que permitan a todos los jóvenes soñar, buscar y creer en sus visiones, guiándolos para que desarrollen confianza a medida que crecen y sienten que sus ideas son bienvenidas y que pertenecen a todos los espacios, con el objetivo final de la autoexpresión en cualquier disciplina, sin limitaciones. Espero seguir inmerso en este trabajo y aplicar un marco ideológico que reúna a personas con su propia experiencia y trayectorias creativas para intercambiar ideas, colaborar y crear un diálogo continuo. Creo que, junto con todos nuestros amigos, familiares y colaboradores, brindaremos acceso a la próxima generación de jóvenes creativos, abriéndoles puertas, fomentando su energía creativa a través de la exposición y creando oportunidades fructíferas para que formen parte de la narrativa futura de la creatividad."

Nacido en Jamaica, Queens, Nueva York, Selvendran es Licenciado en Artes por Beloit College con especialización en Relaciones Internacionales y Emprendimiento. Ha completado cursos de certificación en el Fashion Institute of Technology, la Parsons School of Design, el Pratt Institute y Central Saint Martins. Además, cursa un Master Global en Administración de Empresas y un Master en Ciencias.

Virgil Abloh Foundation La Virgil Abloh Foundation es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) que actúa como el brazo filantrópico de Virgil Abloh Securities, el centro creativo que defiende la práctica, las enseñanzas y la filosofía de gran alcance del difunto visionario creativo Virgil Abloh. Virgil Abloh transformó fundamentalmente nuestra percepción de la creatividad y del mundo que nos rodea. Como figura multifacética por excelencia, transformó industrias, creó marcas que marcaron categorías y promovió la equidad, la colaboración y la inclusión en todas las disciplinas. A través de sus alianzas locales e internacionales, programas educativos con una misión clara y mentoría, la Fundación busca impulsar un cambio sistémico y duradero en las industrias creativas, creando espacios más equitativos e inclusivos para jóvenes creativos subrepresentados, líderes culturales y creadores de cambios en busca de un futuro creativo sin límites.

Contactos:press@thevirgilablohfoundation.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2626674/VAF_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-virgil-abloh-foundation-nombra-a-athi-selvendran-como-director-creativo-302430670.html