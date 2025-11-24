Viroque Energy reafirma su liderazgo en calidad, sostenibilidad y cumplimiento con certificaciones ISO y UNE

(Información remitida por la empresa firmante)
Viroque Energy reafirma su liderazgo en excelencia, cumplimiento y sostenibilidad con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y UNE 19601
- Estos reconocimientos avalan sus prácticas de calidad, eficiencia ambiental y cumplimiento normativo en el sector energético.
Madrid, 24 de noviembre de 2025.- Viroque Energy, grupo empresarial líder en la comercialización y suministro internacional de soluciones energéticas, ha alcanzado un importante hito en su compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y la integridad corporativa al obtener las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y UNE 19601, concedidas por AENOR, entidad líder en generación de confianza.
Estos sellos reconocen la apuesta de la compañía por mantener estándares elevados en sus procesos y servicios, implementar prácticas que minimicen el impacto ambiental y garantizar un sistema de gestión de compliance sólido y alineado con las mejores prácticas internacionales.
La obtención de estas certificaciones consolida a Viroque Energy como una referencia en el sector energético, transmitiendo confianza y credibilidad a clientes, socios y a la sociedad en general.
“Estas certificaciones refuerzan nuestro enfoque en la eficiencia, la innovación y la gestión responsable de la energía. Para Viroque Energy, cada proyecto es una oportunidad de generar valor para nuestros clientes, proteger el entorno y consolidar prácticas empresariales ejemplares”, señala Joaquín Valcarce Lledó, CEO en Viroque Energy.
En particular, la UNE 19601 subraya el compromiso de Viroque Energy con la gestión ética, transparente y responsable, fortaleciendo su reputación en el mercado.
La ISO 9001, orientada a la gestión de calidad, certifica la eficacia de los procesos de la compañía, su mejora continua y la garantía de una experiencia óptima para clientes y socios.
Por su parte, la ISO 14001, referente en gestión ambiental, valida la existencia de un sistema que identifica y mitiga impactos ambientales, fomenta un uso eficiente de los recursos y promueve la reducción de emisiones, reafirmando el compromiso de Viroque Energy con la sostenibilidad.
Con estas certificaciones, Viroque Energy refuerza su compromiso con un crecimiento sostenible, eficiente y responsable en el sector energético, alineado con los retos actuales de integridad empresarial, innovación y protección del medio ambiente.
Acerca de Viroque Energy
Nuestro grupo empresarial, con profesionales que superan los 30 años de experiencia dentro del sector energético internacional, lidera la importación, comercialización, y el suministro de derivados del petróleo, biocombustibles, gas natural, GNL y electricidad para el sector industrial, de automoción y marítimo (Búnker) en Europa, América y África.
Nuestro alcance internacional nos posiciona como un socio estratégico en el desarrollo de la actividad del sector energético a nivel global, siendo promotores, desarrolladores y ejecutores de proyectos energéticos rentables y sostenibles, bajo estándares de calidad, transparencia y confianza.
