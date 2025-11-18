Virto Commerce es nombrado un actor de nicho en el Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 para comercio digital

(Información remitida por la empresa firmante)

VILNIUS, Lituania, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Virto Commerce, un proveedor líder de soluciones de comercio digital componibles, ha sido reconocido como un actor de nicho en el Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 para Comercio Digital.

Virto Commerce sigue teniendo el reconocimiento, en nuestra opinión, por su arquitectura componible que combina flexibilidad tanto a nivel de plataforma como de implementación. Su Commerce Innovation Platform ofrece a las empresas control para diseñar, implementar, personalizar y escalar cada parte de su solución.

"Nuestra visión siempre ha sido crear la plataforma de comercio electrónico definitiva que nuestros clientes necesitarán", afirmó Alexander Siniouguine, fundador y consejero delegado de Virto Commerce. "Creemos que la tecnología debe empoderar a las empresas para que evolucionen libremente, sin verse limitadas por soluciones predefinidas que dicten su funcionamiento o crecimiento. Eso es lo que significa para nosotros la verdadera componibilidad, y nos enorgullece ver que volvemos a ser reconocidos una vez más en el Cuadrante Mágico de este año".

La Plataforma de Innovación para el Comercio de Virto proporciona un enfoque modular e independiente de la nube que permite a los clientes gestionar su comercio electrónico en Virto Cloud, en cualquier otra nube o en sus propias instalaciones. La plataforma incluye más de 80 funciones listas para usar, IA lista para producción y casos de uso de IA generativa: búsqueda basada en la intención, procesamiento inteligente de documentos y asistentes impulsados por IA para el desarrollo administrativo.

Estas innovaciones han hecho ganar a Virto Commerce la confianza de empresas globales como HEINEKEN, Bosch y Cadillac.

Existe una copia complementaria del Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 para Comercio Digital en el Knowledge Hub de Virto.

Acerca de Virto Commerce

Virto Commerce es líder mundial en soluciones de comercio electrónico y marketplaces B2B. Ofrecemos soluciones de nivel empresarial y totalmente componibles, incluyendo Virto Marketplace y Virto Portal.

