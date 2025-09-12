Virtualware firma el mayor contrato de su historia para desplegar su plataforma VIROO - Virtualware

Bilbao, 12 de septiembre de 2025 – Virtualware (EPA: ALVIR), empresa pionera en software empresarial basado en tecnología 3D, ha firmado un contrato de más de 5M € para desplegar su plataforma VIROO en los 66 Centros de Excelencia de Formación Profesional dependientes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte (MEFPD).

El contrato, de seis años de duración, sitúa a VIROO en el epicentro de la estrategia nacional para generar y desplegar contenidos inmersivos que coloquen a la Formación Profesional a la vanguardia e impulsen el desarrollo de los futuros profesionales.

Con este acuerdo, estos 66 nuevos centros de formación profesional se sumarán a los más de 25 centros repartidos por toda España que ya están equipados con la plataforma VIROO de Virtualware.

“Estamos abriendo un nuevo capítulo de crecimiento e innovación pedagógica, permitiendo que miles de estudiantes se formen con simuladores inmersivos de última generación desarrollados y desplegados a través de la plataforma VIROO, elevando sus competencias técnicas desde el primer día. Nuestro objetivo es llevar la tecnología inmersiva a cada aula de Formación Profesional de España a través de un modelo sostenible de generación y despliegue de contenidos”, declara Unai Extremo, CEO de Virtualware.

Fundada en 2004, Virtualware es una de las empresas europeas líderes en soluciones tecnológicas inmersivas y 3D. En este tiempo, sus soluciones de software se han consolidado como referentes en tecnología empresarial 3D de vanguardia.

En octubre de 2024, Virtualware adquirió la empresa sueca Simumatik, ampliando sus capacidades en tecnologías de gemelo digital y simulación. Esta adquisición se enmarca en su Plan Estratégico a tres años, destinado a apoyar sectores clave como la energía, automoción, transporte, defensa, industria, educación y salud.

En 2024, Virtualware también lanzó su Plan Estratégico 2024-2026, centrado en la expansión en Norteamérica, el crecimiento orgánico a través de canales y adquisiciones inorgánicas.

Durante las dos últimas décadas, Virtualware ha desarrollado soluciones empresariales avanzadas para grandes corporaciones e instituciones de todo el mundo, como GE Vernova, Petronas, Volvo, Gestamp, Alstom, ADIF, Bosch, Biogen, Kessler Foundation, Invest Windsor Essex, McMaster University, Universidad de Ohio, el Ministerio de Defensa de España y Gobierno Vasco.

La sede de la compañía está en Bilbao, España, y cuenta con oficinas en Orlando (EE. UU.), Toronto (Canadá) y Skövde (Suecia).

