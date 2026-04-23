Virtualware obtiene la certificación ENS y fortalece su posicionamiento en el sector público - Aída Otaola

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril.- Virtualware (EPA: ALVIR), empresa pionera en software empresarial basado en tecnologías inmersivas y 3D, ha obtenido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), acreditando el cumplimiento de los más exigentes estándares de seguridad para operar con las Administraciones Públicas españolas.

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 311/2022, habilita a Virtualware para trabajar como proveedor tecnológico de confianza con el sector público español.

Este reconocimiento, otorgado tras superar una rigurosa auditoría independiente, acredita que los sistemas, procesos y datos de Virtualware cumplen con las garantías de confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad exigidas por la normativa española de ciberseguridad.

Esta certificación fue uno de los objetivos estratégicos recogidos en el Plan de Gestión 2025 de la compañía, junto a la renovación y actualización de la ISO 27001:2022 y la obtención del TISAX AL3, el nivel más alto de seguridad reconocido por la industria de automoción europea.

La certificación acredita también la resiliencia de VIROO, su plataforma XR empresarial, que incorpora de forma nativa mecanismos de control de accesos, trazabilidad y gobierno del dato, y está preparada para operar en entornos altamente regulados como Administraciones Públicas, defensa, industria avanzada y educación.

Virtualware ha conseguido las tres certificaciones planteadas, que reconocen su capacidad para gestionar la seguridad de la información de forma rigurosa así como la resiliencia de VIROO, su plataforma de infraestructura XR para entornos industriales, educativos y de defensa, frente a posibles brechas de seguridad o fallos del sistema.

“En un mundo donde los datos son el activo más valioso, la seguridad no puede ser una opción. Estas certificaciones demuestran que la protección de la información de nuestra clientela es una prioridad absoluta. Creemos firmemente en la soberanía digital: las organizaciones deben poder confiar en que sus datos están protegidos”, afirma Laura Pereg, Management Assurance Officer de Virtualware.

El proceso de certificación ha sido liderado por el Comité de Seguridad de Virtualware, con el apoyo de empresas colaboradoras especializadas: BITAR S.L., responsable del mantenimiento de infraestructura de Virtualware, y CIBERSARE, encargada de las auditorías de pentesting tanto de la infraestructura como de los servicios de la plataforma VIROO. Las auditorías externas han sido realizadas por los auditores independientes Juan Funcia (Intertek), Juan José Uria (Bureau Veritas), y Javier Garay (Foresa Consulting), como auditor interno.

Todas las acciones se han desarrollado en el marco del programa "SOCS y Certificaciones en Ciber", impulsado por la SPRI (Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Acerca de Virtualware

Fundada en 2004, Virtualware es una de las empresas líderes en software empresarial basado en tecnologías inmersivas y 3D para entornos industriales y educativos.

La compañía atiende a organizaciones e instituciones globales como GE Vernova, NextStar Energy, Volvo, ADIF, Bosch, Fill Machine Engineering, el Ministerio de Defensa de España, la OTAN, la Universidad de Ohio, el Politécnico de Lethbridge o la Universidad de El Salvador.

La compañía tiene su sede en Bilbao (España), y cuenta con filiales en Reino Unido, Canadá, EE.UU. y Suecia.

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