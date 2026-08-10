Visalia renueva por tercer año consecutivo su Rating ‘Investment Grade’ de solvencia a largo plazo

Pablo Abejas, CEO de Visalia 2026 - VISALIA

(Información remitida por la empresa firmante)

El informe de rating destaca que el beneficio operativo EBITDA de Visalia de 35,2 millones, un 9,8% de los ingresos, es superior al de sus competidores

Visalia se consolida como operador solvente y fiable con la integración de energía con telco y con el 43% del EBITDA proveniente de infraestructuras

Madrid, 10 de agosto de 2026. Visalia, el operador de infraestructuras de energía y telecomunicaciones que opera en España, Portugal y República Dominicana ve ratificado por tercer año consecutivo su calificación de solvencia a largo plazo de ‘investment grade’ BBB- con tendencia estable.

El 7 de agosto se publicó el informe elaborado por Ethifinance a partir de las cuentas anuales del 2025 auditadas por EY, con unos ingresos de 360 millones, un 41% más que el 2024 y un fuerte crecimiento en clientes, pasando de 125.000 clientes en 2024 a 165.000 en 2025 y con una base de clientes en continuo crecimiento que en junio de 2026 ya superaba los 230.000.

En este informe se recoge que Visalia incrementa su resultado bruto de explotación (EBITDA) hasta los 35,2 millones, un 9,8% de los ingresos, ampliando su presencia en líneas de negocio más rentables respaldadas por infraestructuras, que se benefician de un marco regulado y de elevadas barreras de entrada, lo que les protege frente a competidores y limita la volatilidad.

Según la agencia de rating, la rentabilidad de Visalia destaca significativamente por encima de sus principales competidores debido a un mayor peso del negocio respaldado por sus activos estratégicos relevantes, con el 43% del EBITDA proveniente de negocios de infraestructuras, y por contar con un negocio más diversificado que incluye electricidad, gas natural, gasóleo de calefacción y agrícola, fibra, telefonía móvil, telefonía fija y TV, siendo Visalia capaz de ofrecer a sus clientes una tarifa única convergente que incorpora luz, gas, fibra y móvil.

Adicionalmente, otra palanca clave de la rentabilidad de Visalia es su capacidad en la gestión de la compraventa física de energía con PPAs eólicos y solares, lo que según Alejandro Tejero-Garcés, director general de Visalia “nos permite asegurar la rentabilidad a la vez que mantener los mejores precios de electricidad, tal y como se puede comprobar en el comparador de la CNMC, donde llevamos más de un año siendo la alternativa más económica para los hogares”.

Según la agencia, la política financiera de Visalia se caracteriza por un nivel de endeudamiento controlado, con una deuda financiera neta de 2,5 veces el EBITDA, por debajo de la media de la mayoría de sus competidores, manteniendo el endeudamiento moderado.

El informe señala un incremento de generación de flujo de caja operativo de €42,1m y recurrente estimado en €33,3m, con un saldo de efectivo y equivalentes de €38,8m a cierre 2025, además del refuerzo de la liquidez con el aumento del patrimonio tras ampliación de capital aprobada de €30m, de respaldo al plan de negocio por parte del accionista mayoritario, lo que le permitirá al grupo obtener los recursos necesarios para completar las inversiones propuestas, sin perjudicar la liquidez del grupo.

Pablo Abejas, CEO de Visalia señala que “los buenos resultados de estos últimos cuatro años avalan nuestra estrategia de crecimiento en negocios de infraestructuras combinados con un suministro integral y diversificado que nos permite mantener una rentabilidad estable y superior a la media del sector y que a la vez nuestros clientes reciban su energía y comunicaciones adaptada a sus necesidades y a los precios más competitivos”.

En los últimos informes de rating se confirma la estabilidad del EBITDA y su crecimiento sostenible en los últimos 4 años, pasando de la franja de 20 a 25 millones en 2022-2023 a los 30-35 millones en 2024-2025.

En dichos informes se resume la integración con éxito de 1.000 km de redes e infraestructuras de electricidad y telecomunicaciones y la incorporación de 9 bases logísticas de gasóleo con una flota de 28 camiones cisterna, a lo que se unen actualmente 550 infraestructuras de generación renovable urbana de proximidad para el negocio de comunidades solares y un pipeline creciente de proyectos adicionales, con más de 440 activos actualmente iniciando su desarrollo.

Visalia se mantiene como el tercer operador de infraestructuras de generación renovable urbana en régimen de autoconsumo colectivo, con una cuota nacional del 29%. El informe resalta el crecimiento acelerado en el desarrollo de comunidades solares, con más de 2.000 comunidades solares previstas para finales de 2028, bajo modelos de venta de proyectos de generación distribuida con delegación en Visalia de la gestión de la energía y de los clientes.

Asimismo, se menciona la expansión internacional del negocio, con el inicio tanto en Portugal, con una base estable y sólida de clientes en electricidad y gas natural, con negocio respaldado por acuerdo marco con Shell, como en República Dominicana donde desarrolla soluciones integrales de suministro de energía solar bajo el formato de empresa de servicios energéticos.

En lo referente a criterios de medioambiente, compromiso social y gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), se considera que Visalia tiene una puntuación favorable en políticas ESG, con impacto positivo en la mejora de calificación crediticia.

Según concluye el informe, las perspectivas de 2026 son favorables, impulsadas tanto por el crecimiento en clientes de energía, habiendo recibido reconocimiento como Mejor Operador Energético 2025 en los Global Business Awards debido a dicho crecimiento y a sus precios competitivos, como por el despliegue de sus Barrios Solares. que también han sido reconocidos con el premio a la Mejor Iniciativa de Autoconsumo 2026 del Periódico de la Energía.

Sobre VISALIA

VISALIA es un operador de infraestructuras de energía y telecomunicaciones que opera en España, Portugal y República Dominicana, con más de 1.000 km de redes propias de distribución de electricidad y fibra de alta velocidad, 550 infraestructuras de generación renovable urbana, 9 bases logísticas de gasóleo y una flota de 28 camiones cisterna. Visalia suministra electricidad, gas, gasóleo, internet y telefonía a más de 230.000 clientes, consolidándose como uno de los principales operadores energéticos independientes y verticalmente integrados de España. En 2025, Visalia alcanzó una facturación de 360 millones de euros, un 41% más que el año anterior, y un EBITDA de 35,2 millones de euros, un 44% más, con un 43% del beneficio operativo procedente de negocios de infraestructuras. La compañía ha renovado por tercer año consecutivo su rating de solvencia a largo plazo ‘Investment Grade’ BBB- con tendencia estable otorgado por EthiFinance Ratings. Visalia es el tercer operador nacional de autoconsumo colectivo, con una cuota del 29%, y cuenta con más de 550 Barrios Solares en operación, que permiten el acceso a energía renovable de proximidad a hogares y pequeños negocios. Visalia es uno de los patronos fundadores de la Fundación Energía Responsable y, dentro de su estrategia ESG, impulsa programas sociales y ambientales como los Bancos de Energía para combatir la pobreza energética, iniciativas de apoyo a niños vulnerables o con enfermedades graves, el apoyo a la investigación y la inclusión laboral de personas con discapacidad. https://grupovisalia.com

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