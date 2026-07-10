La visión empresarial de Alejandro López busca transformar el asesoramiento fiscal - Alejandro López

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 10 de julio de 2026.- Empresario y fiscalista, Alejandro López combina su experiencia en negocios internacionales con un asesoramiento tributario estratégico. Su trayectoria empresarial le permite comprender los retos reales a los que se enfrentan empresarios e inversores y ofrecer soluciones adaptadas a cada situación.

Especializado en planificación fiscal, fiscalidad empresarial, inversiones inmobiliarias, patrimonio, sucesiones y operaciones internacionales, defiende un enfoque preventivo basado en anticipar riesgos y diseñar estrategias antes de que aparezcan los problemas.

Para asesorar correctamente a un empresario no basta con conocer la normativa fiscal. Es necesario entender cómo funciona su empresa, cuáles son sus objetivos y qué desafíos afronta, explica Alejandro López.

Fiscalidad aplicada a la realidad de los negocios

Alejandro López entiende la fiscalidad como una parte clave de la estrategia empresarial y patrimonial. Su trabajo parte del análisis de cada operación para diseñar la estructura fiscal más adecuada, teniendo en cuenta aspectos como el patrimonio, la rentabilidad, la organización societaria y las posibles implicaciones futuras.

Su experiencia abarca ámbitos como la constitución y reorganización de sociedades, la planificación fiscal de empresarios, las inversiones inmobiliarias, las herencias, las donaciones, los cambios de residencia fiscal y las operaciones internacionales.

La mayoría de los problemas fiscales importantes no nacen al presentar una declaración, sino mucho antes, cuando se toma una decisión sin haber analizado previamente sus consecuencias tributarias, explica.

Por ello, apuesta por una planificación preventiva que permita estructurar correctamente cada operación desde el inicio, aprovechando las alternativas que ofrece la legislación y garantizando la seguridad jurídica.

Un equipo multidisciplinar detrás de cada estrategia

Muchas operaciones requieren una visión que combine conocimientos fiscales, jurídicos, mercantiles, contables y financieros. Por ello, Alejandro López trabaja junto a un equipo multidisciplinar de abogados, economistas y asesores fiscales, lo que permite abordar cada caso de forma integral.

Este enfoque resulta especialmente relevante en reestructuraciones empresariales, herencias, inversiones internacionales o cambios de residencia fiscal, donde una misma decisión puede tener importantes consecuencias legales, patrimoniales y tributarias.

El cliente no necesita respuestas aisladas, sino una estrategia única, coordinada y adaptada a sus objetivos, afirma.

Experiencia en la gestión tributaria pública

Su conocimiento de la fiscalidad también se ha enriquecido con una etapa de contacto directo con el funcionamiento de la Administración tributaria.

Entre 2015 y 2019, Alejandro López estuvo vinculado a SUMA, organismo de gestión tributaria de la Diputación Provincial de Alicante encargado de la gestión y recaudación de los tributos municipales, desempeñando funciones como miembro de su Consejo Rector.

Esta experiencia le permitió conocer de cerca el funcionamiento de los organismos públicos, los procedimientos de gestión y recaudación tributaria y la forma en la que la Administración analiza y tramita los expedientes.

Este conocimiento resulta especialmente valioso en su actividad actual, especialmente cuando interviene en requerimientos, comprobaciones tributarias, inspecciones, procedimientos de recaudación, recursos administrativos o conflictos entre los contribuyentes y la Administración.

Comprender la posición del contribuyente y, al mismo tiempo, conocer el funcionamiento interno de los organismos tributarios aporta una perspectiva práctica que va más allá del conocimiento teórico de la norma.

Trayectoria empresarial e institucional

Además de su actividad en los sectores tecnológico y de importación y exportación, Alejandro López ha participado en proyectos institucionales y empresariales con proyección internacional.

Ha ejercido como director de la Academia de Gastronomía del Mediterráneo, participando en iniciativas de promoción económica, cultural y empresarial y manteniendo relaciones con instituciones, representantes públicos, empresarios y entidades de diferentes países.

Esta etapa reforzó su experiencia en dirección de proyectos, relaciones institucionales, negociación y comunicación pública.

Su trayectoria reúne así diferentes ámbitos que habitualmente aparecen separados: la creación y gestión de empresas, el conocimiento fiscal, la relación con las administraciones públicas y la capacidad para dirigir equipos y proyectos multidisciplinares.

Especialización fiscal e internacional

Actualmente, Alejandro López asesora a empresarios, profesionales, inversores y familias en decisiones fiscales y patrimoniales de especial relevancia. Su actividad abarca áreas como la planificación fiscal, la reorganización de sociedades, las inspecciones tributarias, las inversiones inmobiliarias, las herencias y donaciones, así como la fiscalidad internacional y el asesoramiento a personas que trasladan su residencia a España.

Su trabajo se basa en un análisis previo de cada operación para identificar riesgos, planificar la estrategia más adecuada y acompañar al cliente durante todo el proceso, ofreciendo un asesoramiento personalizado adaptado a las necesidades de cada caso.

Un fiscalista viral en redes sociales

Paralelamente a su actividad profesional, Alejandro López desarrolla una labor de divulgación fiscal en redes sociales, donde explica de forma clara cuestiones relacionadas con Hacienda, la fiscalidad internacional, las herencias, las inversiones inmobiliarias o las inspecciones tributarias.

Su capacidad para acercar conceptos complejos al público general le ha permitido alcanzar una notable repercusión digital, con vídeos que acumulan cientos de miles de visualizaciones y una comunidad cada vez mayor de empresarios, inversores y particulares interesados en comprender mejor el impacto de la fiscalidad en sus decisiones.

La fiscalidad influye en muchas de las decisiones económicas más importantes de una persona. Mi objetivo es explicarla de forma sencilla para que cualquiera pueda entenderla y tomar mejores decisiones, afirma.

Más allá de presentar impuestos

La propuesta profesional de Alejandro López parte de una idea sencilla: el valor de un fiscalista no debe medirse por el número de declaraciones que presenta, sino por los problemas que ayuda a prevenir y por la seguridad que aporta a las decisiones de sus clientes.

Su experiencia como empresario le permite comprender la realidad económica. Su conocimiento tributario le permite identificar los riesgos fiscales. Su paso por la gestión tributaria pública le aporta una visión práctica de la Administración. Y el equipo de abogados y economistas que lo acompaña permite ofrecer soluciones integrales en asuntos de especial complejidad.

Detrás de cada impuesto existe una decisión empresarial, una inversión, una familia o un patrimonio. Nuestro trabajo consiste en entender esa realidad, protegerla y ayudar a que cada decisión tenga sentido fiscal, jurídico y económico, concluye Alejandro López.

Una forma de ejercer el asesoramiento fiscal que no se limita a mirar las obligaciones del presente, sino que ayuda a construir y proteger los proyectos empresariales y patrimoniales del futuro.

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