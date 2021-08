El Vision Impact Institute aplaude la resolución de la ONU sobre la visión

La resolución destaca el impacto de una buena visión para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

DALLAS, 2 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- El Vision Impact Institute aplaude la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU de la resolución Vision for Everyone: accelerating action to achieve the Sustainable Development Goals (Visión para todos: acelerar la acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible). Esta resolución, que supone un gran avance para la corrección visual, compromete a la comunidad internacional a mejorar la visión de 1.100 millones de personas que viven con pérdida de visión evitable para 2030.

Este tema es oportuno ya que las sociedades se enfrentan a las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en términos de:

Educación infantil - La conexión entre la visión y el aprendizaje es crucial, ya que el ochenta por ciento del aprendizaje es visual. Sin embargo, con el aumento del aprendizaje digital, los niños están experimentando cambios en la visión, como la miopía y la fatiga ocular, debido a que pasan más tiempo frente a la pantalla y menos al aire libre.

Seguridad vial - Dado que hasta el 90% de la información necesaria para la seguridad en la carretera entra por los ojos, una buena visión es un factor crítico para una movilidad más segura. Esto adquiere mayor importancia a medida que los trabajadores regresan a los edificios de oficinas y empresas.

Igualdad de género - Las investigaciones sugieren que el 55% de las personas con pérdida de visión son mujeres y niñas. Las mujeres también pueden enfrentarse a estigmas cuando se trata de usar gafas. Esta carga, unida a la que la pandemia de COVID-19 ha supuesto para las mujeres de forma desproporcionada, pone de manifiesto la necesidad de que reciban una buena atención visual.

"Esta resolución es un paso muy necesario para garantizar que la buena visión sea accesible para todos", dijo Kristan Gross, Directora Ejecutiva Global del Vision Impact Institute. "Como defensores de la visión, hemos trabajado durante años en asociación con otros para garantizar que la visión sea fundamental en el debate sobre el desarrollo mundial. Esta decisión unánime es un testimonio del poder de las asociaciones y coaliciones que crean que una buena visión es clave para liberar el potencial humano."

###

Acerca del Vision Impact Institute (VII)La misión del Vision Impact Institute es concienciar sobre la importancia de la corrección y la protección de la visión para hacer de la buena visión una prioridad mundial. Su Consejo Asesor está formado por cuatro expertos internacionales independientes: Pr. Clare Gilbert (Reino Unido), Allyala Nandakumar (Estados Unidos), Dr. Serge Resnikoff (Suiza) y Dr. Wang Wei (China).

El Vision Impact Institute es una organización registrada como 501(c)(3) sin ánimo de lucro, que recibe apoyo del Vision for Life Fund de Essilor, líder mundial en óptica oftálmica. El Vision Impact Institute alberga una base de datos única de investigación en visionimpactinstitute.org .

Contacto:Andrea Kirsten-ColemanDirectora Global de Comunicacionesandrea.kirsten@visionimpactinstitute.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832635/Vision_Impact_Institute_Logo.jpg