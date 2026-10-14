Visit Serbia impulsa la cooperación empresarial entre Serbia y Eslovenia antes de EXPO 2027 Belgrade

(Información remitida por la empresa firmante)

LIUBLIANA, Slovenia, 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Profesionales del turismo y representantes empresariales de Serbia y Eslovenia se reúnen hoy en Liubliana para el evento Visit Serbia B2B Networking, parte de la gira internacional de EXPO 2027 Belgrade.

El encuentro presentará EXPO 2027 Belgrade, lanzará oficialmente la venta de entradas para socios turísticos y facilitará reuniones empresariales. El programa incluirá la presentación del pabellón esloveno y la firma de un Memorando de Cooperación.

La inauguración contará con Danilo Jerinić, director general de EXPO 2027 Belgrade; Blaž Cvar, presidente de la Cámara de Artesanía y Pequeñas Empresas de Eslovenia; y Leon Korošec, secretario de Estado del Ministerio de Economía, Turismo y Deporte.

Belgrado y Liubliana mantienen una relación que trasciende la geografía y los negocios. Nuestros países comparten una historia que sigue influyendo en cómo nuestras sociedades se relacionan, colaboran e intercambian ideas, afirmó Jerinić.

Fortalecimiento de la cooperación bilateral

Según la Oficina de Estadística de Serbia, el comercio bilateral de mercancías alcanzó 2.040 millones de dólares en 2025. Más de 1.200 empresas eslovenas operan en Serbia.

EXPO 2027 Belgrade busca fortalecer estos vínculos mediante más de 250 eventos empresariales bilaterales y 50.000 reuniones de negocios.

Detalles del evento15 de octubre de 2026 | 10:30–13:30 hInterContinental Ljubljana, salón Emona 1, Slovenska cesta 59

Sobre EXPO 2027

EXPO 2027 Belgrade será la primera Exposición Especializada de los Balcanes Occidentales. Bajo el lema Jugar por la humanidad: deporte y música para todos, se celebrará del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027, con más de 140 participantes internacionales y varios millones de visitas previstas.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

Para más información sobre EXPO 2027 Belgrade, consulte el siguiente ENLACE.

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