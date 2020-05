COMUNICADO: La vista está puesta en la segunda competición de cortos de video de Chengdu

- La vista está puesta en la segunda competición de cortos de video de Chengdu - se pone en marcha Tianfu Through the Lens

CHENGDU, China, April 28, 2020 /PRNewswire/ -- La segunda competición de cortos de video - Tianfu Through the Lens, hospedada durante el National Business Daily, se puso en marcha el martes, e insta a los talentos mundiales a centrar sus objetivos en Chengdu, una prestigiosa ciudad cultural.

https://mma.prnewswire.com/media/1160932/Chengdu_NBD.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1160932/Chengdu_NBD.jpg]

Contando con el respaldo de nombres tan importantes como Alibaba Pictures, Bona Film, Bilibili y Douyin, la competición de este año lleva como título "Chengdu, Once Here, Never Leave!". Contando con un premio en metálico de cerca de 1 millón de yuanes, la competición reúne los trabajos creativos acerca de la metrópolis del sureste de China desde los equipos de grabación de cortos de video y personas de todo el mundo.

No hay límite de género, materia a tartar o duración de los videos. La competición proporciona además cinco sub-temas para tener en cuenta: amor en Chengdu tal y como lo ves; Chengdu como vida estética; tranquilidad en Chengdu como paz espiritual; búsqueda del romance en Chengdu; cumplimentando la ambición joven en Chengdu.

La fecha límite de envío de videos es el 20 de julio. La selección se llevará a cabo desde finales de julio hasta mediados de agosto. Se van a seleccionar 10 trabajos durante la segunda ronda de revisión en agosto para el concurso final, que se celebrará en una fecha entre finales de agosto y septiembre.

Habrá seis premios para la competición principal, con premios que abarcarán entre los 50.000 yuanes y los 250.000 yuanes. Además, hay cuatro premios para las nominaciones en el concurso final, además de otros premios para los trabajos seleccionados.

El jurado está formado por cinco profesionales, incluyendo al prestigioso productor y guionista de cine y TV, Mark Zaslove, el vicepresidente de la China Film Association, Ren Zhonglun, y el director ganador de premios, Jiang Qinmin. Para evaluar mejor los valores comerciales de los videos en la competición, el Jurado incluyó además a Chen Yuchuan, responsable de inversiones de la firma de valores privados HDQH Fund, además de Nie Yangde, consejero delegado de Onion Group, operador de la sensación de Youtube, Ms Yeah.

"La competición durante el año pasado fue una experiencia emocionante y que me abrió los ojos", explicó Mark Zaslove. Mark es el ganador de dos Emmy Awards, sirviendo como miembro del jurado el año pasado. "Estoy impaciente por seguir la segunda edición de Tianfu Through the Lens!".

Hay que indicar que la competición ha sufrido además un fondo de arranque para algunos participantes. Un comité revisará los documentos enviados por los participantes y los guiones seleccionados válidos para disponer de un apoyo financiero basándose en los estándares que incluyen la creatividad, relevancia de los temas y clasificación de un equipo/persona.

http://www.nbd.com.cn/corp/20200402Mvideo/ [http://www.nbd.com.cn/corp/20200402Mvideo/]

NBD By Li Menglin

