Visualfood; cuándo estrategia y ejecución trabajan al mismo nivel

Madrid, 22 de octubre.-

En el sector alimentario, no faltan buenos productos.

Lo que escasea son marcas que consigan avanzar al ritmo del mercado.

Muchas empresas consolidadas sienten hoy la misma inquietud: han invertido en maquinaria, calidad y certificaciones, pero no logran crecer como antes.

El producto funciona, las ferias responden… y, sin embargo, los márgenes se reducen, los mercados se saturan y la comunicación se vuelve irrelevante.

El motivo rara vez está en el producto.

Suele estar en la ausencia de una estrategia clara y una ejecución coherente. En esa desconexión entre quien piensa la marca y quien la lleva al mercado.

Ahí es donde entra en juego Visualfood, una consultora especializada que está revolucionando el modelo de marketing en el sector alimentario. La agencia ha redefinido la manera en que las empresas abordan su crecimiento, trabajando como un departamento externo de marketing y branding estratégico. Visualfood fusiona lo mejor de dos mundos: la visión global y rigurosa de una consultora con la agilidad y capacidad de implementación de una agencia.

“Las marcas no necesitan más informes ni más campañas aisladas”, explican sus fundadoras, María José Albacete y Marina Sanjuán”.

“Necesitan un plan real, con criterio, y un equipo que lo lleve a cabo con la misma implicación que si fuera propio.”

Visualfood se integra en las empresas para planificar, ejecutar y medir.

Su trabajo cubre todo el ciclo: diagnóstico estratégico, branding (dirección de marca), apoyo en desarrollo de producto, packaging, comunicación digital, materiales comerciales y acompañamiento a la fuerza de ventas.

Todo bajo una misma línea de acción que garantiza coherencia, agilidad y resultados tangibles.

El valor diferencial del equipo reside en su estructura multidisciplinar: profesionales con experiencia directa en el sector alimentario, una sumiller titulada que asesora bodegas y proyectos vinícolas, una especialista en calidad y marketing alimentario que aporta conocimiento técnico y visión de producto, y un equipo creativo y analítico que da forma visual y estratégica a cada proyecto.

Visualfood está revolucionando el modelo de marketing en el sector alimentario porque combina lo mejor de dos mundos:

La visión global y rigurosa de una consultora, con la agilidad y la capacidad de implementación de una agencia.

Su propósito: ayudar a las marcas a definir su rumbo, fortalecer su identidad y expandirse a nuevos mercados con una dirección estratégica sólida.

En un entorno donde los costes aumentan y la competencia se multiplica, tener un equipo así no es un lujo. Es una decisión empresarial inteligente.

Con el apoyo de Visualfood, su empresa puede pasar de una etapa de estancamiento a una de crecimiento sostenido, fortalecer su posición en el mercado, lograr que los márgenes de ganancia se recuperen aumentando ventas. Todo esto como resultado garantizado de construir una marca sólida que genere una conexión duradera con sus clientes, diferenciándose de la competencia.

Porque pensar sin actuar es lento.

Y actuar sin pensar, caro.

