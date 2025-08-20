(Información remitida por la empresa firmante)

- Vital Materials lanza la tecnología de recuento de fotones de flujo cuántico CT (PCCT) con integración vertical completa

PEKÍN, 20 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Del 15 al 17 de agosto se celebró en Pekín la 31ª Exposición Internacional de Equipos Médicos y Conferencia Científica de China (China-Hospeq 2025). Vital Materials presentó oficialmente el VITA Genesis, el escáner de tomografía computarizada por recuento de fotones (PCCT) totalmente patentado en China, lo que supuso la entrada de la tecnología de imagen médica mundial en la era de la detección "Quantum Flux" y potenció la innovación china en el diagnóstico y el tratamiento de precisión.

Los detectores de recuento de fotones (PCD), como tecnología central de PCCT, difieren significativamente de los detectores de integración de energía (EID) tradicionales. Los escáneres CT tradicionales requieren que los fotones de rayos X se conviertan primero en luz visible y luego en señales eléctricas. Por el contrario, el detector PCCT emplea materiales semiconductores, en los que los fotones de rayos X excitan los electrones, creando pares de electrones-huecos proporcionales a la energía de los fotones. Los portadores de carga de los pares se separan mediante un campo eléctrico para generar pulsos eléctricos. Los circuitos integrados específicos para cada aplicación (ASIC) clasifican estos pulsos por intervalos de energía, lo que permite un recuento preciso de fotones y una resolución energética. Este avance proporciona un apoyo técnico crucial para la obtención de imágenes espectrales multienergéticas, lo que mejora significativamente el valor diagnóstico de las imágenes médicas.

Actualmente, los detectores PCCT utilizan principalmente tres materiales: teluro de cadmio y zinc (CdZnTe o CZT), teluro de cadmio (CdTe) y silicio profundo. El CZT se está imponiendo como un avance para la tecnología de imágenes médicas de próxima generación debido a sus excelentes capacidades de detección. El valor fundamental de VITA Genesis no solo radica en la adopción de una solución de detección basada en el CZT, sino, lo que es más importante, en ser pioneros en el dominio de la tecnología de integración vertical completa de PCCT. Esto incluye la purificación y composición de metales de pureza ultraalta, el crecimiento y procesamiento de monocristales, el diseño y desarrollo de componentes, la integración de sistemas CT y el desarrollo de algoritmos de imagen, estableciendo un paradigma global en el campo de PCCT.

Contacto: yuman.wu@alltechmed.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2754196/Vital_Materials.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vital-materials-lanza-la-tecnologia-de-recuento-de-fotones-de-flujo-cuantico-ct-pcct-302534551.html