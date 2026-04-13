VITAL MedTech presenta su solución de integración vertical en CMEF 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Superando el cuello de botella en los componentes básicos de la imagen médica: VITAL MedTech presenta su solución de integración vertical, desde materiales hasta sistemas médicos, en CMEF 2026

SHANGHAI, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En CMEF 2026, VITAL MedTech, la división de salud de VITAL MATERIALS, presentó una completa gama de innovaciones basadas en sus tecnologías centrales de semiconductores. Demostró su integración vertical total en materiales clave, chips y sistemas médicos.

Avance tecnológico: Dominando la tecnología de desarrollo de componentes clave

La tecnología global de imágenes médicas está transitando de la digitalización a la precisión. Los expertos señalan que el futuro de las imágenes médicas reside en la capacidad de capturar señales vitales débiles, una capacidad directamente determinada por las propiedades físicas de los detectores frontales.

Durante años, la industria de imágenes médicas se ha enfrentado a un cuello de botella: la gran dependencia de proveedores externos para los componentes clave de los sistemas de imágenes de alta gama. Aprovechando la experiencia de VITAL MATERIALS en materiales semiconductores de primera a cuarta generación, VITAL MedTech transforma las ventajas de los semiconductores en un valor clínico tangible para las imágenes médicas.

Integración vertical: De los materiales a los sistemas medicos

En CMEF 2026, VITAL MedTech destacó sus tecnologías clave basadas en semiconductores como CZT, SiC e InP, demostrando su completa integración vertical.

Diagnóstico de precisión: Sus detectores CZT de desarrollo propio superan las limitaciones físicas de los detectores de centelleo tradicionales y permiten la captura de cada fotón de rayos X, lo que se traduce en una mayor resolución energética.

Resonancia magnética de alta gama: Gracias a la tecnología de semiconductores de banda prohibida ancha, el amplificador de gradiente de desarrollo propio con unidades de SiC logra pérdidas de conmutación extremadamente bajas y una respuesta a nivel de nanosegundos, lo que mejora significativamente la velocidad de respuesta y la eficiencia de la gestión térmica. Esto sienta las bases para sistemas de resonancia magnética con bajo contenido de helio o sin helio, con mayor velocidad de escaneo y capacidad de imagen a nivel de milisegundos.

Cadena de datos de imágenes inteligentes: Gracias a la tecnología de coempaquetado optoelectrónico de InP, VITAL MedTech ha logrado una vía de transmisión de datos de ultra alta velocidad que resuelve la congestión de datos en conjuntos de datos masivos, permitiendo así el procesamiento en tiempo real de datos brutos a escala de petabytes.

Potenciando la práctica clínica: Para una mejor atención al paciente.

Zhu Shihui, fundador y presidente de VITAL MATERIALS, declaró en el lanzamiento: "Los semiconductores son la base de los equipos médicos de alta gama. Nuestro objetivo no es solo fabricar equipos, sino ofrecer herramientas clínicas más precisas mediante la innovación en la ciencia de los materiales, aportando nuestra experiencia al sector sanitario".

Los expertos destacaron que el modelo de cadena de valor integral de VITAL MedTech supera el cuello de botella de eficiencia de la I+D tradicional. Permite una transformación más rápida de los logros científicos y nuevas vías de desarrollo para la industria de equipos médicos de alta gama.

VITAL MedTech está transformando estas tecnologías fundamentales en soluciones para diversos escenarios clínicos, garantizando que más pacientes se beneficien de las innovaciones tecnológicas.

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