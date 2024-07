Vital Strategies: Se insta al Comité Olímpico Internacional a poner fin al patrocinio de las grandes gaseosas

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 18 de julio, 2024/PRNewswire/ -- Los principales expertos y defensores de la salud mundial están pidiendo el fin del patrocinio de eventos deportivos por parte de las grandes empresas de refrescos en todo el mundo. Una nueva campaña, "Kick Big Soda Out of Sport" (Echad a los grandes refrescos del deporte), destaca sus daños y pide el apoyo de la comunidad mundial.

Citando tasas crecientes de enfermedades no transmisibles asociadas con el consumo de bebidas azucaradas, estos grupos afirman que la asociación del Comité Olímpico Internacional (COI) con productos no saludables socava su compromiso de promover una sociedad saludable a través del deporte.

"Servir como patrocinador importante de los Juegos Olímpicos permite a las empresas cubrir los eventos con logotipos, llegando a una audiencia de más de 3.000 millones", dijo Trish Cotter, líder global del Programa de Política Alimentaria de Vital Strategies.

"El vínculo entre las bebidas azucaradas y las enfermedades crónicas y en gran medida prevenibles está bien establecido", afirmó el doctor Barry Popkin, profesor distinguido de nutrición W. R. Kenan Jr. en la Escuela de Salud Pública Global Gillings de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. "Permitir que Coca-Cola continúe como patrocinador clave contradice directamente la misión del COI y socava los logros de los atletas olímpicos".

La campaña digital se puede ver en YouTube, Instagram, Twitter/X y LinkedIn, y dirige a los espectadores a una petición en línea.

"Esta campaña está llamando la atención que tanto necesitan las empresas de bebidas azucaradas que utilizan el deporte para mejorar sus resultados", dijo Nzama Mbalati, consejero delegado de HEALA, una coalición de la sociedad civil en Sudáfrica que aboga por un sistema alimentario más justo. "El público de los Juegos Olímpicos de 2024 debería estar informado sobre la intención detrás de estos anuncios".

Como guardianes del Movimiento Olímpico, se insta al COI a poner fin al patrocinio de Coca-Cola y rechazar futuros patrocinios de corporaciones que no se alineen con los valores olímpicos.

"Esta petición subraya la necesidad de que el COI dé prioridad a la salud de las personas y la sostenibilidad de nuestro planeta por encima de los intereses comerciales", dijo Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos del consumidor en México. "El COI tiene una oportunidad sin precedentes de mantener su reputación como modelo de integridad, excelencia y responsabilidad social".

Para unirse a "Kick Big Soda Out of Sport" y añadir su nombre a la petición, visite www.kickbigsodaout.org y use el hashtag #KickBigSodaOutofSport.

Vital Strategies apoya la promulgación y evaluación de esfuerzos políticos que apuntan a lograr que las personas adopten dietas más saludables en todo el mundo. Obtenga más información y síganos en Twitter @VitalStrat.

