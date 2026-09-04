Vitalservit destaca la importancia de un acompañamiento hospitalario cercano y profesional - Vitalservit

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de septiembre de 2026.-

Un ingreso hospitalario, una prueba médica o una consulta pueden alterar temporalmente la rutina de cualquier familia, especialmente cuando el paciente es una persona mayor, presenta problemas de movilidad o necesita ayuda para determinadas tareas. La disponibilidad de los familiares no siempre permite garantizar una presencia continuada. Ante estas situaciones, el acompañamiento hospitalario aporta apoyo profesional y humano durante una etapa en la que la atención, la seguridad y la tranquilidad adquieren una importancia especial.

Un apoyo que va más allá de permanecer junto al paciente

Vitalservit, empresa especializada en el cuidado y asistencia de personas mayores y dependientes en España, ofrece un servicio orientado a cubrir estas necesidades durante hospitalizaciones, consultas, pruebas médicas y desplazamientos. La atención se adapta a las circunstancias de cada paciente y puede organizarse mediante turnos diurnos, nocturnos o durante las 24 horas cuando la situación así lo requiere.

El acompañamiento de pacientes hospitalizados no consiste únicamente en permanecer en la habitación. La atención puede comprender diferentes tareas cotidianas que contribuyen al bienestar de la persona durante su estancia en el centro sanitario, siempre en función de sus circunstancias y necesidades.

Un cuidador hospitalario puede prestar apoyo emocional, ayudar en el aseo personal, colaborar durante las comidas o facilitar acciones como levantarse y acostarse. En el caso de las personas encamadas, la asistencia puede incluir cambios posturales y apoyo en la higiene. También puede abarcar determinadas gestiones personales y administrativas dentro del hospital.

Esta atención resulta especialmente relevante cuando la red familiar es limitada, reside lejos o no puede garantizar una presencia constante por razones laborales o personales. Los cuidadores hospitalarios permiten mantener una atención continuada y ofrecen una referencia cercana para el paciente durante el ingreso.

Una atención adaptada a cada hospitalización

No todos los ingresos presentan las mismas circunstancias ni requieren idéntico nivel de asistencia. Por esta razón, un servicio de acompañamiento hospitalario puede organizarse en función de las necesidades concretas de cada persona y de la duración de su estancia.

La flexibilidad permite adaptar la asistencia tanto a hospitalizaciones como a consultas, pruebas médicas y desplazamientos. De esta manera, el acompañamiento también puede resultar útil fuera de la habitación cuando existen dificultades de movilidad o el paciente necesita apoyo para orientarse y afrontar diferentes gestiones relacionadas con su atención médica.

La labor de estos profesionales no sustituye en ningún caso la atención sanitaria que corresponde al personal del hospital. Su función se centra en complementar esos cuidados mediante la compañía, la observación y la asistencia en actividades cotidianas, aportando una presencia estable en momentos en los que el entorno familiar no siempre puede permanecer junto al paciente.

Una hospitalización puede generar incertidumbre tanto en la persona ingresada como en su entorno más próximo. Contar con una presencia profesional no elimina las dificultades propias del proceso, pero permite atender necesidades concretas y aportar compañía durante periodos especialmente sensibles.

El acompañamiento hospitalario responde así a una necesidad vinculada tanto al cuidado como a la tranquilidad. La experiencia de Vitalservit muestra cómo una atención organizada en función de cada persona puede ofrecer apoyo durante el ingreso, manteniendo la cercanía, la confianza y el bienestar del paciente como elementos centrales del servicio.

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