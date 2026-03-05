Vithas y Philips impulsan un proyecto pionero de energía verde para el consumo de equipos médicos

Equipo de resonancia magnética de Philips - PHILIPS IBÉRICA

La iniciativa, primera en el sector hospitalario español, permitirá neutralizar el consumo energético de equipos de alta complejidad garantizando el uso de energía renovable

Vithas y Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI), líder mundial en tecnología sanitaria, han puesto en marcha un innovador proyecto de sostenibilidad energética que marca un nuevo hito en la descarbonización del sistema sanitario español. La iniciativa, pionera en su ámbito, permitirá impactar en la huella de carbono derivada del uso de equipos médicos de alta tecnología -como resonancias magnéticas, Tacs, sistemas de rayos X y salas de intervención guiadas por imagen- con energía 100% renovable.

El proyecto, que se enmarca en la alianza estratégica entre ambas organizaciones, refuerza el compromiso compartido de Philips y Vithas con la reducción de la huella de carbono y la transición hacia un modelo sanitario más sostenible.

El proyecto permitirá garantizar el consumo energético de energía verde anual de todos los equipos de imagen diagnóstica e intervencionismo de Philips instalados dentro de la alianza estratégica desde 2021 en los distintos hospitales del grupo Vithas por un total de 5 millones de kWh de energía 100% renovable. Esta cifra equivale al consumo anual medio de más de 45 equipos de resonancia magnética, lo que refleja el alcance y la ambición de la iniciativa en materia de sostenibilidad energética.

Ecosideño y eficiencia energética

"Este proyecto es un ejemplo tangible de cómo la colaboración entre socios tecnológicos y operadores sanitarios puede acelerar la descarbonización del sector", afirma José María Ramón de Fata, director de Recursos e Infraestructuras de Vithas. "Junto con Philips, damos un paso más en sostenibilidad, estrategia clave para nosotros como grupo que busca el cuidado de las personas, y abrimos la puerta a una estrategia conjunta, que abarcará toda la cadena de valor: desde el ecodiseño y la logística hasta el uso eficiente de los equipos médicos".

Por su parte, Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica e IIG, destaca que "la sostenibilidad forma parte del ADN de Philips. Nuestra inversión en energía verde y el desarrollo de tecnologías más eficientes, como los sistemas de resonancia magnética sin helio o el ecodiseño de equipos reutilizables, nos permiten avanzar hacia una sanidad más responsable con el planeta sin comprometer la calidad asistencial".

El proyecto se encuentra en fase de implantación en varios hospitales del grupo. Con los resultados esperados, podría convertirse en un modelo de referencia para otras organizaciones sanitarias que buscan compatibilizar la innovación tecnológica con la responsabilidad ambiental.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.

Sobre Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una compañía líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación con impacto. La innovación de Philips, centrada en el paciente y en las personas, se apoya en tecnología avanzada y en un profundo conocimiento clínico y del consumidor para ofrecer soluciones de Personal Health a los consumidores y soluciones profesionales de salud para los proveedores sanitarios y sus pacientes, tanto en el entorno hospitalario como en el domicilio.

Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en imagen diagnóstica, ecografía, terapias guiadas por imagen, monitorización e informática clínica empresarial, así como en el ámbito de Personal Health. En España, Philips celebra cien años de presencia ininterrumpida, acompañando la evolución del sistema sanitario y contribuyendo al progreso de la atención sanitaria a través de la innovación tecnológica. En 2025, Philips alcanzó unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.800 empleados, con actividades comerciales y de servicios en más de 100 países. Las noticias sobre Philips están disponibles en Centro de noticias.

