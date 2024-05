Viupik lanza Digital Twin, una nueva solución tecnológica que revoluciona la venta de pisos y casas

(Información remitida por la empresa firmante)

La herramienta basada en tecnología de videojuegos permite pasear de manera inmersiva por la vivienda, mientras aporta datos técnicos y estéticos en tiempo real

Barcelona, 7 de mayo de 2024.- Digital Twin es la nueva herramienta basada en tecnología procedente de la creación de videojuegos y que supone un avance y mejora de los actuales paseos virtuales que se realizan a la hora de comprar o alquilar un inmueble.



Las visitas virtuales permiten al usuario una experiencia inmersiva e interactiva. Sin embargo, como explica Ramón Gea, fundador y CEO de Viupik: "Esta solución tecnológica presenta un factor diferencial con respecto a los paseos virtuales actuales y vídeos 360. Digital Twin aporta datos del inmueble, personalización e inspección de materiales del proyecto, datos técnicos de consumo, electricidad, capacidad de almacenamiento, ventilación y climatización, mediciones, etc. Se trata de información de alto valor para el comprador o inquilino que aumenta el engagement un 35%".



La tecnología de los videojuegos de renderizado 3D y el uso de data aplicada al mundo de la visualización arquitectónica a esta escala, implica un ahorro de hasta el 70% en costes comerciales de desplazamientos, filtrado de visitas no productivas y duración de las mismas.



Digital Twin aporta una solución innovadora a promotores, propietarios, arquitectos o diseñadores que quieran mostrar de manera digital sus productos replicados digitalmente, reduciendo tiempos y costes, y ofreciendo un plus diferencial en la experiencia del usuario. Para el comprador, por otro lado, permite facilitar el proceso y elección de materiales para su nueva vivienda sin tener que visitarla in situ. Asimismo, aporta información adicional para entender cómo será la vida en ese inmueble, con datos sobre servicios cercanos como la red de transporte, centros sanitarios, sociales y recreativos, entre otros.



Las soluciones desarrolladas por Viupik logran hasta el doble de leads y una mejora del 50% en el posicionamiento de los anuncios en portales inmobiliarios. Además, gracias al uso de la tecnología y el proceso de automatización ofrecen precios hasta dos y tres veces por debajo de mercado.



Sobre Viupik

Startup que nace en diciembre de 2021 con la misión de ofrecer a las empresas del sector arquitectónico, inmobiliario y del diseño, la nueva forma de vender sus proyectos en paseos virtuales interactivos generados 100% en 3D, permitiendo una comercialización mejor y más rápida.







