Vivatech 2026 celebra su décimo aniversario con una edición récord que supera los 200.000 visitantes

(Información remitida por la empresa firmante)

Con la presencia de Emmanuel Macron y Narendra Modi, primer ministro de la India

PARÍS, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 17 al 20 de junio de 2026, en París Porte de Versailles, VivaTech celebró su décima edición, superando el hito de 200.000 visitantes de 165 nacionalidades, con más de 15.000 startups presentes, 1.155 ponentes y más de 5.000 millones de impresiones acumuladas en redes sociales. El mayor evento de tecnología e innovación de Europa alcanzó una nueva dimensión, consolidando su estatus como una cita global imperdible.

Ponentes excepcionales

VivaTech dio la bienvenida a las figuras más destacadas del sector tecnológico mundial: Jeff Bezos (Amazon y Blue Origin), Dave Limp (Blue Origin), Bernard Arnault (LVMH), Henna Virkkunen (Comisión Europea) y Ekaterina Zaharieva (Comisión Europea). Alemania, País del Año 2026, estuvo representada por una delegación ministerial, mientras que India, País Socio de IA 2026, estuvo encabezada por el primer ministro Narendra Modi, como continuación de la Cumbre de IA celebrada en Nueva Delhi.

Innovación y negocios en el centro del evento

Más de 4.500 expositores, el 61% de ellos internacionales, presentaron sus últimas innovaciones. Entre las más destacadas se encuentran las lentes de contacto inteligentes de XPANCEO, el robot humanoide controlado por el pensamiento de Unitree x HABS y los implantes reabsorbibles impresos en 3D de Lattice Medical. Nuevos formatos como la Plaza de Negocios y las Jornadas de Atención al Inversor impulsaron aún más las relaciones comerciales.

Los premios VivaTech x Bloomberg

Por primera vez, VivaTech entregó los premios VivaTech x Bloomberg, que reconocen a las figuras más influyentes del sector tecnológico mundial, entre ellas Sir Tim Berners-Lee (Premio Visionario), Joe Tsai (Premio al Liderazgo) y Yann LeCun (Premio al Impulso).

Innovación abierta a todos

VivaTech también se apoderó de los Campos Elíseos el 14 de junio para una exhibición tecnológica al aire libre, antes de abrir sus puertas al público en general el 20 de junio con el astronauta Thomas Pesquet como estrella invitada.

"Esta décima edición no fue una celebración de los nueve años anteriores, sino la apertura de una nueva década llena de promesas", destacaron Maurice Lévy, Michèle Benbunan y François Bitouzet, VivaTech

¡Nos vemos del 16 al 19 de junio de 2027 en Paris Expo Porte de Versailles para VivaTech 2027!

Acerca de VivaTech

VivaTech acelera la innovación conectando a startups, líderes tecnológicos, grandes empresas e inversores que responden a los mayores desafíos de nuestro mundo.

Cada año, durante cuatro emocionantes días en París, VivaTech crea el mayor evento de startups y tecnología de Europa, explorando los temas más disruptivos del sector con demostraciones, lanzamientos y conferencias de estreno mundial en un ecosistema colaborativo. Aquí, los negocios se unen a la innovación. Acompáñanos en la undécima edición de VivaTech, del 16 al 19 de junio de 2027.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en https://vivatech.com/media o síganos en las redes sociales @VivaTech.

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