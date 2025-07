Vivir en armonía: el arte de construir casas de madera con alma, según New Horizon

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 11 de julio de 2025.- En un mundo que cambia con rapidez, donde la sostenibilidad ya no es una opción sino una necesidad, cada vez más personas buscan alternativas de vivienda que reflejen no solo funcionalidad, sino también conexión con la naturaleza, bienestar emocional y eficiencia energética

En ese contexto, las casas de madera han dejado de ser un lujo exótico o una solución rural para posicionarse como una opción moderna, consciente y profundamente humana.



Desde 2004, la empresa New Horizon Estructuras y Casas de Madera ha sabido interpretar esta evolución con maestría, convirtiéndose en uno de los referentes del sector en España.



Una empresa con raíces fuertes

Con más de veinte años de experiencia, New Horizon se ha consolidado gracias a una filosofía clara: combinar la precisión técnica con el trato humano.



La compañía cuenta con un equipo multidisciplinar de montadores, carpinteros, arquitectos, diseñadores, ingenieros y técnicos altamente cualificados, que acompañan al cliente desde el primer boceto hasta la entrega de llaves.



Lo que diferencia a New Horizon no es solo la calidad de sus materiales o la eficiencia de sus procesos, sino el modo en que escucha. Aquí, cada proyecto comienza con una conversación, y no con un catálogo cerrado.



La casa no se adapta al sistema: el sistema se adapta al cliente. Esto permite que cada vivienda sea única, ajustada al estilo de vida, gustos y necesidades de quienes la van a habitar.



Más que casas: hogares sostenibles

La elección de la madera como materia prima central no es casual. New Horizon trabaja exclusivamente con madera procedente de bosques gestionados de forma responsable, con certificaciones que garantizan su trazabilidad y sostenibilidad.



Las casas de madera de New Horizon ofrecen un alto rendimiento energético y una notable mejora en el aislamiento acústico. Esto crea entornos tranquilos e ideales tanto para el descanso como para el trabajo remoto.



Rapidez sin comprometer calidad

Una de las grandes ventajas de la construcción prefabricada en madera es su agilidad. Mientras que una vivienda tradicional puede tardar un año o más en completarse, New Horizon ofrece plazos mucho más ajustados, que van desde 1 a 3 meses, según el tipo de proyecto.



Todo el proceso, desde el diseño inicial hasta la entrega final, está optimizado para evitar retrasos y sorpresas. Esta eficiencia se logra sin comprometer la calidad. La construcción se realiza combinando sistemas avanzados como el light-frame, CLT o el tradicional machihembrado, todos ellos cumpliendo rigurosamente con las normativas técnicas de edificación vigentes en España.



El cliente siempre tiene acceso a presupuestos cerrados, claros y detallados. No hay sobrecostes inesperados ni letra pequeña. Esa transparencia genera confianza, una cualidad que New Horizon cultiva con esmero.



Modelos que se adaptan a cada estilo de vida

New Horizon ofrece un abanico muy amplio de modelos de casas, desde pequeñas viviendas modulares de 40 m hasta chalets de más de 200 m, en una o dos plantas. Cada diseño puede ser personalizado hasta el último detalle: distribución, materiales interiores, tipos de ventanas, cubiertas, acabados exteriores y interiores, orientación solar, etc.



El catálogo incluye tanto líneas de diseño contemporáneo como opciones rústicas, ideales para entornos rurales o segundas residencias. Sin embargo, lo más relevante es que estos modelos no son una limitación, sino un punto de partida para crear algo propio.



Muchas viviendas incorporan porches cubiertos, pérgolas, terrazas de madera, lucernarios y ventanales panorámicos que permiten una integración armoniosa con el paisaje.



Para quienes valoran la conexión entre interior y exterior, estas soluciones aportan luz natural, bienestar y vínculo con el entorno.



Servicios integrales: mucho más que construcción



Además de casas, New Horizon diseña y construye todo tipo de estructuras auxiliares en madera: Porches, cenadores, pérgolas, garajes, cobertizos, altillos, tejados, casetas de jardín, cerramientos y cubiertas, tanto para obra nueva como rehabilitaciones. Esto permite al cliente contar con un solo proveedor para todo el entorno del hogar.



El servicio incluye asesoramiento técnico, tramitación de licencias, proyectos visados por arquitectos y un seguimiento personalizado en todas las fases. Tras la entrega, el compromiso continúa con mantenimiento, revisiones periódicas y soporte postventa real.



Opiniones que validan la experiencia

Más allá de los datos técnicos, lo que realmente consolida la reputación de New Horizon son las experiencias de sus clientes.



Personas de toda España han compartido valoraciones que destacan no solo la belleza de las viviendas, sino también la calidez del trato, la profesionalidad del equipo y la fidelidad entre lo prometido y lo entregado.



Los clientes valoran especialmente la posibilidad de participar activamente en el diseño, algo que convierte el proceso de construcción en una experiencia emocionalmente significativa.



Una inversión que trasciende lo material

Invertir en una casa de madera es apostar por un estilo de vida. Es elegir respirar aire limpio, vivir rodeado de materiales naturales y reducir la huella ambiental.



También es decidir con inteligencia financiera, ya que los costes operativos de una casa eficiente y sostenible son mucho más bajos a corto y largo plazo.



New Horizon ha sabido posicionarse como una empresa que comprende profundamente estas necesidades. Su propuesta se basa en la responsabilidad, la técnica y el compromiso con el bienestar. Pero, sobre todo, en la capacidad de convertir un sueño en un hogar real.



Hoy más que nunca, construir con conciencia es posible. Y hacerlo sin renunciar al diseño, la seguridad ni la personalización también lo es. New Horizon lo demuestra cada día con cada casa entregada, cada familia satisfecha y cada bosque respetado.



Para quienes buscan más que ladrillos y cemento, para quienes sueñan con una vivienda acogedora, ecológica y hecha a medida, esta empresa representa una opción fiable, honesta y con visión de futuro.



Porque cuando la madera se convierte en hogar, el resultado no es solo una casa: es una nueva forma de vivir.



Emisor: New Horizon

Contacto

Nombre contacto: CASAS DE MADERA NEW HORIZON

Descripción contacto: CASAS DE MADERA NEW HORIZON - Vivir en armonía: el arte de construir casas de madera con alma

Teléfono de contacto: 663477425