Vivir en un barco y trabajar desde el mar: la historia de Jorge y Olga a bordo de un velero de 1986 - Viviendo a Bordo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de noviembre.- Jorge y Olga comparten en Viviendo a Bordo una vida de teletrabajo y navegación que empezó durante la restauración de su primera embarcación. Hoy su hogar es un velero de 1986, donde viven con su gata Darya y reciben las visitas de Héctor, el hijo de Jorge.

La decisión de vivir en el mar llegó cuando el barco todavía estaba en tierra. En 2022, Jorge y Olga compraron el Tuara, una embarcación a motor de 9,6 metros, para salir a pescar, dar paseos y tener un lugar propio junto a la playa. Necesitaba una restauración importante. Durante más de ocho meses, un varadero de Gelves, en Sevilla, fue el escenario de reparaciones y mejoras que terminaron cambiando también sus planes.

Con las obras ya avanzadas comenzaron a quedarse a dormir a bordo. Aquellas primeras noches les hicieron plantearse una posibilidad que no habían contemplado al comprarlo: convertir el barco en su vivienda. Cuando el Tuara volvió al agua, se instalaron en él y dejaron de vivir en tierra.

Durante los dos primeros años a bordo conservaron su casa y la pusieron en alquiler. Después la vendieron. La decisión llegó tras haber probado esa forma de vivir y haber encontrado en ella una rutina que querían mantener.

Hoy, Jorge, sevillano, y Olga, colombiana, viven en el Nono, un velero clásico de casi 14 metros construido en 1986. Su vida cotidiana, las travesías y el trabajo que exige mantener una casa flotante dan forma a Viviendo a Bordo, el proyecto con el que comparten su experiencia en redes sociales.

Del primer barco a un proyecto de vida a vela

El Tuara los llevó por distintos puertos de Andalucía y hasta Portimão, en el Algarve portugués. Durante esa etapa fueron descubriendo qué buscaban en la navegación. La vela acabó ocupando un lugar central en sus planes, junto con la idea de viajar más lejos y recorrer el mundo por etapas.

El paso a esa nueva forma de navegar llegó con la venta del Tuara y la compra del Nono, un Delta 46. Llevan aproximadamente un año con él. El cambio de embarcación amplió sus posibilidades de viaje, mientras mantenían una decisión ya tomada: seguir viviendo a bordo.

Prefieren avanzar cuando las condiciones acompañan, ajustar las rutas a la meteorología y dedicar tiempo a los lugares donde recalan. El recorrido se irá construyendo a medida que naveguen.

La mesa de cartas se convierte en oficina

Jorge gestiona una tienda online de energía solar desde la mesa de cartas del Nono, un espacio del interior que ha adaptado como despacho. Para mantener la conexión durante los viajes han instalado una antena de Starlink, que les permite trabajar con internet por satélite también en alta mar.

Cuando la navegación es tranquila, puede trasladarse a cubierta con el portátil. En las travesías de varios días reorganiza la carga de trabajo: atiende lo urgente y las tareas esenciales, y completa lo que ha quedado pendiente al llegar a un fondeadero o a puerto.

Olga se ocupa principalmente de la creación de contenido y la gestión de las redes sociales. Los viajes, la convivencia y las reparaciones del velero alimentan un relato que sigue avanzando también durante las temporadas amarrados. Buena parte de lo que comparten sucede entre una travesía y la siguiente.

La convivencia también forma parte del viaje

Jorge y Olga llevan unos seis años juntos. Durante ese tiempo han compartido el hogar y buena parte de su actividad laboral, además de aficiones y el gusto por navegar. Ambos viven con naturalidad esa cercanía diaria, que en el barco forma parte de la convivencia.

Héctor, el hijo de Jorge, reside en Sevilla y se reúne con ellos durante las vacaciones y en otras ocasiones a lo largo del año. Se desplaza hasta el lugar donde estén para compartir la vida a bordo y las siguientes etapas de navegación.

Darya, la gata de la familia, ha vivido a bordo desde que tenía dos meses, mucho antes de la llegada del Nono. Ahora tiene casi cuatro años. La llaman cariñosamente la capitana y le gusta pasear a diario. Cuando están fondeados, Jorge y Olga bajan con ella a la playa, una costumbre que conservan aunque cambie el paisaje.

Una casa que produce su propia agua

El Nono está equipado para estancias prolongadas a bordo, con tres camarotes y dos baños con ducha. La autonomía durante los fondeos depende de sistemas que permiten generar electricidad y obtener agua potable sin recurrir continuamente a las instalaciones de un puerto.

Los paneles solares producen energía que almacenan en baterías de litio, con un generador de apoyo para los periodos de varios días sin sol. Una potabilizadora transforma el agua de mar en agua potable, con una capacidad de producción de 50 litros por hora.

La experiencia de restaurar el Tuara tiene continuidad en su actual hogar. El Nono también llegó con mejoras pendientes y sigue en proceso de actualización. Jorge y Olga realizan por sí mismos la mayoría de los trabajos, reducen los costes de mano de obra y aprenden a conocer las instalaciones de las que depende su día a día.

Las vidas anteriores del Nono

El Nono tiene también una historia anterior a sus actuales propietarios. Según el recorrido que Jorge y Olga conocen del barco, ha dado varias vueltas al mundo. En 1999, mucho antes de que ellos lo compraran, fue secuestrado por piratas frente a Somalia. Una crónica de la época conservada en el archivo marítimo ESYS relata que la tripulación fue liberada seis días después. Jorge y Olga señalan que el velero se recuperó posteriormente.

El Mediterráneo antes de poner rumbo al norte

Después de una etapa en Cerdeña, actualmente se encuentran en la zona de Roma. Su próxima ruta prevista recorre la costa oeste de Italia, Sicilia, las islas Jónicas de Grecia y la costa de Croacia, con la intención de terminar en Venecia para pasar el invierno.

Por el momento, quieren alternar los inviernos amarrados en puerto con temporadas de navegación durante el resto del año. Más adelante esperan dirigirse al norte de Europa, explorar el Báltico y sus costas en Polonia y Suecia, y conocer también las de Noruega.

Esos planes podrán cambiar con el tiempo y las circunstancias. Lo que mantienen es la voluntad de seguir viviendo a bordo y viajar sin fijar una fecha para regresar a una casa en tierra.

El recorrido puede seguirse en Instagram, en @viviendoabordo84; en TikTok y YouTube, en @viviendoabordo; y en Facebook, como Viviendoabordo Jorge. Bajo el nombre Viviendo a Bordo, comparten tanto los destinos como el trabajo y la convivencia que hacen posible llegar hasta ellos.

El Tuara fue su primer hogar sobre el agua. El Nono es el barco con el que quieren seguir viviendo así durante muchos años.

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