Vivir mejor durante más tiempo; así es VAULT Longevity, el nuevo espacio de longevidad de Madrid - Prensa Vault longevity

(Información remitida por la empresa firmante)

Vivir más años importa, pero llegar a ellos manteniendo la autonomía, la energía y la capacidad para seguir haciendo aquello que más nos gusta, importa todavía más. Con esta premisa nace VAULT Longevity, un nuevo espacio de medicina de longevidad en Madrid que propone una forma diferente de abordar la salud, como es entender cómo está evolucionando hoy para poder actuar sobre aquellos factores que pueden determinar cómo llegaremos al futuro.

Bajo el concepto “Protegiendo tu salud futura”, VAULT parte de una idea sencilla: la salud que tendremos dentro de diez o veinte años no se construye entonces, sino ahora. La alimentación, el ejercicio, el descanso, la salud metabólica, la función cognitiva o los hábitos cotidianos forman parte de una trayectoria que puede conocerse, evaluarse y, en determinados aspectos, modificarse.

Frente al modelo tradicional basado en intervenciones puntuales, VAULT plantea un acompañamiento personalizado y continuado en el que la evaluación se convierte en el punto de partida para diseñar un plan de intervención y seguimiento adaptado a cada persona.

En palabras de la Dra. Delia Cortés Guiral, Directora Médica de Vault Longevity “La longevidad no debe entenderse únicamente como vivir más años, sino como mantener durante más tiempo la capacidad de vivir con autonomía, energía y calidad de vida. La evidencia científica nos muestra que muchos de los factores que condicionan nuestro envejecimiento están relacionados con aspectos que se pueden conocer, medir y sobre los que poner conciencia y actuar antes de que aparezca el deterioro o los primeros síntomas de algunas enfermedades. En VAULT utilizamos una evaluación integral de la salud para comprender la trayectoria individual de cada persona y establecer un plan personalizado basado en ciencia, prevención y seguimiento continuado”.

Su nueva sede en Madrid está situada en la calle Menéndez Pidal número 43 de Madrid, en pleno barrio de Chamartín, al norte de la ciudad.

Una nueva visión integral acerca de la longevidad

VAULT no busca únicamente analizar el estado actual de una persona, sino comprender su trayectoria de salud. Su metodología un chequeo único de un mes de duración que integra historia clínica, biomarcadores, pruebas funcionales, composición corporal, imagen médica cuando está indicada y datos obtenidos en tiempo real en la vida cotidiana para entender cómo interactúan los distintos sistemas del organismo.

A partir de esa evaluación, el equipo clínico y científico establece prioridades y diseña un plan individualizado. Las intervenciones se centran en cinco pilares que se analizan por separado, pero se abordan en conjunto: la Actividad Física, la nutrición estratégica, el sueño y recuperación, el equilibrio cognitivo y emocional junto con la Ciencia y medicina.

ENTRY, LEAP, SAFE y DOME; un recorrido para proteger la salud futura

Antes de iniciar el recorrido de longevidad, VAULT ofrece ENTRY, una primera experiencia diseñada para aquellas personas que quieren conocer el modelo, entender cómo se aborda la longevidad desde una perspectiva integral y descubrir qué puede hacer VAULT por ellas.

Además, ENTRY incorpora una evaluación física y funcional guiada mediante Technogym Checkup, una experiencia no invasiva que permite obtener una primera visión objetiva de la condición actual de la persona y conocer su Wellness Age™, un indicador que compara determinados aspectos de la capacidad funcional con la edad cronológica.

Esta primera valoración analiza dimensiones relacionadas con un envejecimiento saludable como la composición corporal y distribución de masa muscular y grasa, la movilidad de las principales articulaciones, el equilibrio y estabilidad, la fuerza y capacidad cardiovascular y determinadas capacidades cognitivas como atención, memoria y funciones ejecutivas.

Tras esta primera toma de contacto, el modelo VAULT continúa con tres compromisos principales para construir una trayectoria de longevidad saludable:

LEAP es una evaluación longitudinal integral de 30 días que permite comprender la trayectoria de salud de cada persona más allá de una fotografía puntual. Para ello, combina analítica completa y biología molecular, imagen diagnóstica, evaluación de la función cardiorrespiratoria, metabólica y física, análisis de cognición, sueño y estilo de vida, monitorización continua durante el mes y consultas con el equipo médico.

A través de la integración de estos datos, LEAP ofrece una visión completa del estado físico, metabólico y funcional de cada persona, identificando aquellas variables que pueden influir en su salud futura y estableciendo un plan personalizado de actuación.

SAFE transforma el conocimiento obtenido en LEAP en un proceso de acompañamiento continuado durante 12 meses. El programa integra seguimiento médico personalizado, monitorización de parámetros de salud mediante tecnología, reevaluaciones periódicas, trabajo coordinado con especialistas y acompañamiento en áreas clave como ejercicio, nutrición, sueño y recuperación y creación de nuevos hábitos.

El objetivo es convertir las recomendaciones en cambios sostenibles, ajustando el plan según la evolución de cada persona y protegiendo los avances conseguidos a lo largo del tiempo.

DOME completa el recorrido como un espacio de conocimiento y comunidad alrededor de la longevidad. A través de contenidos basados en evidencia científica, formación continua, encuentros con especialistas y acceso a una comunidad comprometida con la salud a largo plazo, DOME acerca los avances en longevidad de forma rigurosa y comprensible.

Su propósito es ayudar a interpretar nuevos conocimientos, tecnologías y tendencias relacionadas con la salud para que cada persona pueda tomar mejores decisiones sobre su futuro.

La longevidad como una estrategia a largo plazo

El enfoque de VAULT se articula alrededor de diferentes dimensiones de la salud: fuerza y movilidad, sueño y recuperación, nutrición, salud metabólica, cognición, prevención, relaciones y propósito y seguimiento médico. Esta visión parte de que no existe una única variable capaz de explicar cómo envejeceremos, puesto que la longevidad activa depende de múltiples factores que interactúan entre sí y que requieren una aproximación coordinada.

Por ello, VAULT cuenta con un equipo multidisciplinar y un modelo de seguimiento continuado, en el que los protocolos pueden revisarse y ajustarse en función de la evolución de cada persona.

Con su apertura en Madrid, VAULT inicia una nueva etapa en la conversación sobre longevidad en la que vivir más y vivir mejor forman parte de la misma ecuación.

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