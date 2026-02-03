Vizrt revoluciona las comunicaciones corporativas con realidad aumentada impulsada por IA en Zoom

(Información remitida por la empresa firmante)

Vizrt ofrece herramientas con calidad de transmisión en reuniones y salas de Zoom, brindando experiencias inmersivas a audiencias internas y externas de todo el mundo.

LONDRES, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Vizrt, el líder en tecnología de producción en vivo, que revoluciona la experiencia y la participación de los espectadores, presenta hoy dos nuevas soluciones en asociación con Zoom, la plataforma de colaboración basada en IA.

Con InteractifAI y CaptivAIte, los profesionales de todos los sectores que utilizan Zoom pueden optimizar sus comunicaciones corporativas, incluyendo lanzamientos de productos, seminarios web de formación, reuniones públicas y presentaciones ejecutivas, lo que genera un nuevo nivel de interacción con el espectador que convierte el contenido en acción.

"Una comunicación impactante implica destacar y posicionar claramente lo que importa. En este mundo cada vez más digital y virtual, los equipos se ven inundados de mensajes, reuniones consecutivas y presentaciones", afirmó Rohit Nagarajan, consejero delegado de Vizrt. "La gente no necesita más ruido, necesita claridad. Los elementos visuales que ilustran y contextualizan la información ayudan a superar esas barreras, de modo que la visión se convierte en estrategia, y la estrategia inspira acción".

InteractifAI: configuración sencilla, infinitas posibilidades

InteractifAI es una aplicación diseñada para usuarios habituales que desean transformar las reuniones de Zoom a cualquier escala. Con una interfaz intuitiva y plantillas fáciles de usar, se pueden superponer gráficos profesionales y personalizados directamente en las transmisiones de vídeo de los participantes de Zoom, reemplazando las diapositivas aburridas y dando vida al contenido.

Los clientes pueden agregar elementos visuales dinámicos adaptados a las directrices de su marca, incluyendo nombres, cargos y gráficos, para inspirar al público, educar a los estudiantes y conectar equipos con un solo clic. Como aplicación de Zoom que utiliza Surface Framework, InteractifAI se ejecuta directamente junto con Zoom Meetings, ofreciendo a los participantes una vista instantánea de elementos visuales con calidad de transmisión y gráficos de marca.

Los anfitriones pueden optimizar aún más las reuniones virtuales incorporando diversos elementos visuales en vivo. Logotipos, detalles de los ponentes, agendas de reuniones, códigos QR y datos de diversas fuentes, como redes sociales, documentos en línea y numerosos formatos de archivo, se pueden agregar directamente a las transmisiones de video de los participantes de Zoom, lo que permite una interactividad total, sin que el presentador tenga que desviar su atención ni salir de la pantalla.

CaptivAIte: realidad aumentada con IA para Zoom Rooms

Desde la configuración hasta la presentación, CaptivAIte está diseñado para la simplicidad. Esta solución transformadora integra a la perfección gráficos de realidad aumentada (RA) directamente en las Custom AV Zoom Rooms, convirtiendo estos espacios en estudios profesionales que optimizan cualquier tipo de comunicación empresarial en la plataforma de Zoom.

Gracias a la tecnología AI Keyer de Vizrt, la creación e inserción de gráficos de realidad aumentada (RA) basada en datos de CaptivAIte elimina la necesidad de complejas configuraciones de pantalla verde. Con gráficos en tiempo real y la revolucionaria teletransportación remota de participantes, los profesionales reemplazan fácilmente las diapositivas planas con elementos inmersivos y fáciles de usar.

Esta última innovación surge tras la reciente integración de la tecnología avanzada de NDI, el estándar de conectividad de video para AV sobre IP, en los productos de Zoom. Un flujo de trabajo optimizado, facilitado por las potentes funciones NDI de Custom AV Zoom Rooms, permite a los presentadores centrarse en transmitir su mensaje y maximizar la participación de la audiencia.

"Creemos que la participación de los espectadores remotos y el impacto de la información se ven impulsados directamente por un alto valor de producción", afirmó Andy Carluccio, director de Innovación de Clientes de Zoom. "Al combinar las herramientas gráficas líderes del sector y las tecnologías basadas en IA de Vizrt con nuestras soluciones Zoom for Broadcast, ganadoras de un Emmy, en Zoom Meetings y Zoom Rooms, InteractifAI y CaptivAIte aportan capacidades de vídeo inmersivo a la producción de contenido empresarial".

Innovación a través de colaboraciones

La larga colaboración entre Vizrt y Zoom se basa en el propósito mutuo de conectar a las personas de forma significativa. Vizrt ahora forma parte del Programa de Intercambio de ISV de Zoom, que permite a los clientes adquirir InteractifAI y CaptivAIte directamente de Zoom.

"Las dinámicas imágenes de Vizrt han moldeado durante mucho tiempo la forma en que el público experimenta las noticias, el entretenimiento y los deportes", afirmó Jared Dennison, director global de ISV Exchange en Zoom. "Con la incorporación de Vizrt al programa ISV Exchange de Zoom, estas potentes capacidades narrativas ahora están disponibles a través de Zoom, lo que permite a las organizaciones optimizar su comunicación y conexión a escala global".

InteractifAI y CaptivAIte estarán disponibles para los usuarios de Zoom a partir del 20 de febrero de 2026. Más información: https://www.vizrt.com/products/zoom/

Visite Vizrt en ISE (Hall 4, stand 4Q500) para una demostración práctica de las soluciones.

Acerca de Vizrt

Vizrt es líder en soluciones de gráficos en tiempo real y producción en vivo para creadores de contenido.

Con 25 años de trayectoria creando nuevos flujos de trabajo simplificados para la narración de historias, ya sea en noticias, deportes, radiodifusión, educación, entretenimiento, eventos en vivo, medios digitales, publicidad o cualquier otro ámbito donde se transmita video, Vizrt ha ayudado a definir y transformar la forma en que se crea y se comparte el video con el mundo.

Dedicada a ofrecer soluciones innovadoras a clientes en gráficos, nube, producción remota y en vivo, transmisión en vivo, producciones deportivas, realidad virtual, estudios virtuales e infraestructura, Vizrt permite contar más historias, mejor.

En un mundo donde la capacidad de atención es limitada, captar y retener al público para entretenimiento, educación o información requiere destreza, diseño y visión. El equipo de expertos de Vizrt, disponible 24/7, y sus soluciones creativas líderes en el mercado, ofrece todo lo que los narradores necesitan para deslumbrar al público de forma sencilla, eficaz y atractiva.

Miles de millones de personas ven historias o vídeos de Vizrt a diario, incluso de empresas de medios como Al Arabiya, Al Jazeera, BBC, CNN, CBS, ESPN, FOX, NBC, NHL, NFL, NRK, Sky Group, The Supreme Court of the United Kingdom, New York Giants, Nickelodeon, CBS Radio, ESPN Radio, MTV, USA TODAY, U.S. Department of Homeland Security (DHS), NASA, PWC, y más del 80 % de las empresas Fortune 100 de EE. UU.

Vizrt es una empresa global con 700 empleados en más de 40 países y es propiedad privada de Nordic Capital.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2875785/Vizrt_CaptivAIte.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2875786/Vizrt_InteractifAI.jpg

