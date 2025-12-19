Vodafone celebrará el Gordo de Navidad con smartphones gratis y descuentos de hasta 300 euros - Vodafone

Madrid, 19 de diciembre de 2025.– Vodafone celebrará el premio Gordo de Navidad con sus clientes el próximo lunes con una de las mayores campañas comerciales de su historia reciente con smartphone gratis y descuentos de hasta 300€ en una gran selección de dispositivos. Por ejemplo, los clientes se llevarán totalmente gratis los Airpods 4, los smartphones Realme 14X 5G 256GB ó Vivo Y29s 5G. Y además, el Motorola G56 512GB estará disponible por 48€ y el Xiaomi Redmi Note Pro 256GB por 72€. Además, la operadora pone a disposición de sus clientes suscripciones a Amazon Prime por 1,99€ para que disfruten de envíos rápidos, series, películas y mucho más.

Esta iniciativa estará disponible exclusivamente para actuales clientes particulares y profesionales de la operadora en la app MiVodafone, donde cada cliente podrá ver y canjear hasta el martes las promociones activas en función de su perfil. Según el modelo de smartphone elegido los ahorros oscilan entre 300€ y 149€:

Airpods 4 por 0 €, lo que supone un ahorro de 149€

por lo que supone un Vivo Y29s 5G por 0 €, un ahorro de 199€

por un Realme 14X 5G 256GB por 0€, un ahorro de 239€

por un Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB por 48€, un ahorro de 300€

por un Motorola G56 512GB por 72 €, un ahorro de 225€

Los smartphones se pueden financiar a plazos sin intereses y están disponibles con cualquier tarifa con permanencia de 24 meses en Vodafone.

Ventajas exclusivas al comprar un dispositivo en Vodafone

Los clientes que adquieran o renueven su terminal durante la campaña podrán beneficiarse de:

Pago a plazos sin intereses

Programa Re-estrena , para ahorrar entregando un dispositivo antiguo

, para ahorrar entregando un dispositivo antiguo Seguro móvil con 1 mes gratis (protección ante daños accidentales, robo y carterismo; después desde 2,5 €/mes)

con (protección ante daños accidentales, robo y carterismo; después desde 2,5 €/mes) Secure Net con 3 meses sin coste (posteriormente 1 €/mes)

con (posteriormente 1 €/mes) Reparación y sustitución a domicilio

Multisim One Number

Envío gratuito a domicilio

