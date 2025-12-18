Vodafone lanza la baliza V16 de ZTE por 24€ - Vodafone
Madrid, 18 de diciembre.- Vodafone España anuncia la comercialización de la baliza V16 E1 -fabricada por ZTE- por sólo 29,99€ en las tiendas Vodafone y sin necesidad de contratar tarifa. Asimismo, la baliza puede adquirirse por 24€ ó 1€/mes durante 24 meses -sin intereses- vinculada a tarifa de datos y con permanencia de 12 meses.
La Baliza V16 ZTE E1 es un dispositivo homologado, ligero, compacto y autónomo que se fija con imanes al techo del vehículo. Además, es resistente al agua (IP54). En cuanto se activa, emite un destello luminoso visible desde más de un kilómetro a 360º y comunica la ubicación exacta del vehículo a la DGT. Todo ello sin que el conductor tenga que abandonar el interior del coche, evitando así situaciones de riesgo al caminar por la calzada.
Vodafone es uno de los principales distribuidores de luces de emergencia V16 homologadas de calidad desde 2021. Estas balizas conectadas a su red sustituirán legalmente a los triángulos de emergencia desde el 1 de enero. Las balizas V16 están equipadas con SIM IoT y conectividad NB-IoT de Vodafone. En caso de emergencia, emiten una señal de geolocalización que se comunica con la plataforma DGT 3.0, alertando a navegadores GPS, aplicaciones de tráfico y vehículos cercanos en tiempo real.
Gracias a la red NB-IoT de Vodafone, la baliza puede transmitir datos de geolocalización en tiempo real -cuando está encendida- incluso en zonas con cobertura limitada, garantizando que el aviso llegue a la infraestructura vial y a los servicios de movilidad conectados. El objetivo es claro: mejorar la capacidad de reacción de los conductores que se aproximan al punto de peligro y reducir la siniestralidad en las carreteras.
