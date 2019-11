COMUNICADO: Vodafone vuelve alcanzar el primer puesto en el umlaut connect Mobile Benchmark en España

Publicado 12/11/2019 17:56:46 CET

Orange, en segundo puesto, consigue la mayor mejora de puntuación; Movistar queda tercera y Yoigo, cuarta.

News Aktuell / AQUISGRÁN, 12 de noviembre de 2019 - umlaut (anteriormente, P3), una empresa de ámbito global, y connect, la revista internacional de telecomunicaciones para consumidores, han nombrado a Vodafone «BEST IN TEST» de España. Después de una serie de pruebas en coche y a pie, además de mediciones de crowdsourcing, Vodafone es la ganadora del Mobile Benchmark España 2019 de umlaut y connect por quinto año consecutivo.

Vodafone ha sido la mejor en términos generales, liderando las categorías de voz y datos, y con una puntuación de 913 sobre 1000 puntos. Orange conserva su medalla de plata con una puntuación de 885 puntos. Con unos resultados sólidos en datos y una buena puntuación en voz, la mayor operadora española Movistar queda tercera con una puntuación total de 824 puntos. Yoigo, la operadora más pequeña de España, queda cuarta con una puntuación total de 764 puntos.

Hakan Ekmen, director de Telecommunication umlaut, declara: «Felicito a Vodafone, que lidera el mercado español por quinto año consecutivo. Orange ha conseguido la mayor mejora de puntuación del año y queda en segundo puesto. Con nuestra nueva marca, umlaut, también hemos añadido un nuevo ámbito de evaluación: hemos medido el 5G por primera vez en España. Los resultados son impresionantes, con capacidades por encima de los 500 Mbit/s de bajada y 70 Mbit/s de subida. A esto yo lo llamo una auténtica innovación temprana».

El Mobile Benchmark de umlaut y connect es totalmente independiente y combina la experiencia de umlaut, un promotor de la industria y una autoridad global en cuanto a la medición del rendimiento de las redes, con los más de 25 años de experiencia editorial y conocimientos de ensayo de connect, que se considera una autoridad líder en Europa en materia de consumo.

