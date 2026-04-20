Vogt & Paap recibe reconocimiento en el Burj Global Power 100 celebrado en Washington - Vogt & Paap

(Información remitida por la empresa firmante)

Washington, D.C., 20 de abril de 2026.-

El reconocimiento internacional a líderes y proyectos con impacto global se ha consolidado como un indicador clave de influencia en el entorno empresarial y creativo. En un contexto marcado por la innovación y la capacidad de generar cambios significativos, los encuentros internacionales que reúnen a perfiles destacados adquieren una relevancia estratégica. En este escenario, el Burj Global Power 100 se posiciona como uno de los foros más relevantes a nivel mundial en materia de liderazgo e impacto global.

Vogt & Paap ha sido distinguida con reconocimiento en el Burj Global Power 100, celebrado en Washington, D.C., del 25 al 28 de marzo de 2026. Este evento internacional reúne a líderes influyentes de distintos ámbitos, incluyendo CEOs, emprendedores, inversores, responsables políticos y agentes de cambio que contribuyen al desarrollo económico y social a escala global.

Un reconocimiento en el Burj Global Power 100 que refuerza su proyección internacional

El Burj Global Power 100 se articula bajo el lema “Powering Progress: Influence, Impact & Global Leadership”, poniendo el foco en aquellas iniciativas y perfiles capaces de impulsar transformaciones relevantes en sus respectivos sectores. La inclusión de Vogt & Paap en este foro refleja su posicionamiento dentro de un ecosistema global donde la innovación y la creatividad desempeñan un papel determinante.

Este reconocimiento pone en valor la capacidad de la empresa para desarrollar propuestas que combinan tecnología y narrativa visual, contribuyendo a la evolución del sector audiovisual. La presencia en un entorno internacional de estas características permite reforzar su visibilidad y consolidar su proyección más allá del ámbito local.

Asimismo, la participación en el Burj Global Power 100 facilita el intercambio de conocimiento y la conexión con otros actores relevantes, generando oportunidades de colaboración en un entorno global altamente competitivo.

Liderazgo creativo y posicionamiento en el escenario global

Para Vogt y Paap, este reconocimiento es una señal contundente. Confirma la energía, la pasión y el trabajo constante que invierten en sus proyectos. Especialmente destacable es el camino hasta aquí: lo que comenzó con iniciativas como un premio a la innovación para fomentar a jóvenes emprendedores, se ha convertido en una historia de éxito internacional.

De este premio a la innovación surgió también el EntrepreneursClub, una plataforma que cubre una necesidad clave en el ecosistema de startups. Su objetivo era crear un punto de comunicación sencillo y eficaz para emprendedores. Hoy, esta iniciativa ha crecido y tiene impacto más allá de las fronteras nacionales.

Vogt y Paap representan un mensaje claro: independientemente del origen o de la idea, el valor, la confianza en uno mismo y el trabajo constante son factores decisivos para un éxito sostenible. Su historia demuestra que incluso las pequeñas iniciativas pueden convertirse en grandes visiones, con la actitud adecuada y una firme creencia en la propia misión.

El reconocimiento en el Burj Global Power 100 no solo marca un hito, sino también un paso más en un camino caracterizado por el espíritu innovador, el liderazgo y la ambición de contribuir activamente a soluciones globales.

Al mismo tiempo, Vogt y Paap ya miran hacia el futuro: el premio a la innovación de este año está a punto de comenzar, y las candidaturas pueden presentarse hasta el 15 de julio. Se invita a emprendedores y jóvenes talentos a enviar sus ideas y formar parte de esta iniciativa en crecimiento.

Para cualquier consulta sobre el concurso o el EntrepreneursClub, pueden ponerse en contacto en: World@vogtandpaap.com

Contacto

Emisor: Vogt & Paap

Contacto: Vogt & Paap

Número de contacto: 01604101085