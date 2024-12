Volatus Aerospace da la bienvenida a su ecosistema a la empresa británica Air Data Systems

(Información remitida por la empresa firmante)

De este modo, la empresa especializada en inteligencia y logística aérea continúa ampliando sus capacidades globales

Toronto, 11 de diciembre de 2024.- Volatus Aerospace Inc. (TSXV:FLTV)(OTCQX:TAKOF)(FSE:ABBA) se complace en anunciar la integración de activos y capacidades clave de Air Data Systems (ADS), con sede en el Reino Unido, marcando una expansión estratégica de su ecosistema global de soluciones aéreas. Este acuerdo de colaboración refuerza la posición de Volatus como líder en inteligencia y logística aérea, abriendo las puertas a nuevas oportunidades y asociaciones en sectores críticos.



ADS está especializada en la racionalización de estudios y proyectos de adquisición de datos complejos y a gran escala para aplicaciones industriales como gestión de activos, servicios de inspección, petróleo y gas, servicios públicos y servicios medioambientales.



La transacción, estructurada con un modelo de comisión de éxito vinculado a los resultados de futuros contratos, alinea los intereses de ambas organizaciones y pone de relieve el importante potencial de esta colaboración. Como parte de este acuerdo, Volatus ha adquirido la marca ADS, el sitio web y el dominio, junto con una sólida cartera de oportunidades de venta de 5 millones de libras.



Para reforzar aún más esta asociación, Mark Currass, antiguo director general de ADS, se ha unido a Volatus Aerospace como Consultor Ejecutivo de Desarrollo de Negocio Global. Con décadas de experiencia en el sector de los UAS y un historial probado de obtención de resultados, Mark encabezará las iniciativas de crecimiento y aprovechará las capacidades combinadas de Volatus y ADS para desbloquear nuevos mercados e impulsar la innovación.



"La integración de Air Data Systems en el ecosistema de Volatus representa una poderosa unión de fuerzas", ha afirmado Glen Lynch, CEO de Volatus Aerospace. "El liderazgo y la experiencia de Mark, combinados con las oportunidades que aporta esta asociación, nos permitirán ampliar nuestro alcance global, reforzar nuestras capacidades líderes en la industria y ofrecer un valor inigualable a nuestros clientes en sectores como el petróleo y el gas, los servicios públicos de energía, la seguridad pública y la agricultura", ha añadido.



Esta asociación también refuerza las amplias capacidades de Volatus, incluida su experiencia en operaciones más allá de la línea de visión visual (BVLOS), soluciones avanzadas de termografía y servicios geomáticos. Con más de 10.000 vuelos BVLOS realizados y un centro de control de operaciones líder en el sector, Volatus sigue marcando la pauta en innovación y excelencia operativa.



Acerca de Volatus Aerospace

Volatus Aerospace es líder en soluciones aéreas globales innovadoras para inteligencia y carga. Con una profunda experiencia tecnológica y en la materia y más de 100 años de conocimientos institucionales combinados en aviación, Volatus proporciona soluciones aéreas significativas para usuarios finales de diversos sectores utilizando sistemas de aeronaves pilotadas y pilotadas a distancia (RPAS o drones). Están comprometidos con la mejora de la eficiencia operativa, la seguridad y la sostenibilidad a través de soluciones aéreas innovadoras y reales.



Acerca de Air Data Systems

Air Data Systems se especializa en soluciones innovadoras de sistemas aéreos no tripulados (UAS), proporcionando servicios expertos en múltiples industrias. ADS aporta décadas de experiencia en tecnología, ingeniería y cumplimiento normativo, ahora perfectamente integrada en el ecosistema global de Volatus Aerospace.



Información prospectiva

