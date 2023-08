VOLO Events Agency, una empresa de marketing experiencial, clasificada número 1 por la revista INC.

(Información remitida por la empresa firmante)

ATLANTA, 22 de agosto, 2023/PRNewswire/ -- VOLO Events Agency, un productor líder de eventos en vivo y marketing experiencial, ha sido nombrado la empresa de medios privada número uno de más rápido crecimiento en Estados Unidos por la revista Inc. VOLO también ocupó el puesto 72 en general en la lista Inc. 5000 de 2023, que reconoce las empresas más exitosas y dinámicas del país.

"Nos sentimos honrados de haber sido seleccionados por Inc. Magazine", dijo Charles Marto, fundador, presidente y consejero delegado de VOLO Events Agency. "Este es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de nuestro equipo multidisciplinario, apasionado por crear y producir extraordinarios eventos en vivo y experiencias inmersivas para nuestros clientes. Estamos comprometidos a continuar innovando, creciendo y brindando un retorno de la inversión significativo para nuestros clientela".

VOLO Events Agency es conocida por sus estrategias atrevidas, excelencia creativa y profundo conocimiento de cómo aprovechar los medios para crear experiencias de eventos impactantes y atractivas enfocadas en brindar resultados comerciales tangibles. La compañía tiene una cartera que abarca eventos globales de alto perfil, lanzamientos de productos, conferencias corporativas, experiencias de juego IRL y entretenimiento de celebridades.

"Las empresas incluidas en el Inc. 5000 de este año provienen de casi todos los ámbitos comerciales", dice el editor en jefe de Inc., Scott Omelianuk. "Desde la salud y el software hasta los medios y la hostelería, la lista de 2023 demuestra que, sin importar el sector, un crecimiento increíble se basa en la tenacidad y el oportunismo". Los resultados completos del Inc. 5000 se pueden consultar en el sitio web de Inc. Las 500 empresas principales también aparecen en la edición de septiembre de Inc.

Para aprender más sobre la VOLO Events Agency, visite www.voloevents.com

Acerca de VOLO Events Agency:

VOLO es una agencia líder en marketing experiencial y productora global de eventos en vivo.

VOLO se asocia con Fortune 500 global y grandes empresas privadas para ofrecer décadas de experiencia en el diseño, desarrollo y ejecución impecable de impresionantes eventos de marketing experiencial, especiales musicales de celebridades y experiencias de marca inmersivas que abarcan todos los formatos de medios y establecen estándares de la industria. VOLO ha producido reuniones y eventos corporativos, entretenimiento de celebridades, especiales de televisión, videos, animaciones gráficas, exhibiciones y exposiciones para diversas audiencias en múltiples continentes. VOLO tiene su sede en Atlanta y oficinas en Las Vegas. Para obtener más información, visite www.voloevents.com.

Acerca de Inc. Media:

Inc., la marca de medios comerciales más fiable del mundo, ofrece a los emprendedores el conocimiento, las herramientas, las conexiones y la comunidad para construir grandes empresas. Su reconocido contenido multiplataforma llega a más de 50 millones de personas cada mes a través de una variedad de canales que incluyen sitios web, boletines informativos, redes sociales, podcasts e impresos. Su prestigiosa lista Inc. 5000, elaborada cada año desde 1982, analiza los datos de las empresas para reconocer las empresas privadas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Visite www.inc.com

VOLO Events Agency1 Glenlake Parkway NE #700Atlanta, GA 30328www.voloevents.com

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2190869/Client_Testimonial___PacBio___VOLO_v11_1920.mp4

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2190867/2023_Sizzle_Reel___VOLO_Events_Agency.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2191076/VOLO_Blue_Logo_11_3_22_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/volo-events-agency-una-empresa-de-marketing-experiencial-clasificada-numero-1-por-la-revista-inc-301906840.html