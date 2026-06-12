Volta Labs trae la cartera completa de captura híbrida Twist a Callisto™ con el lanzamiento de Twist Fast Hyb

(Información remitida por la empresa firmante)

La aplicación Twist Fast Hyb se une a la aplicación Standard Hyb v2 de Twist en Callisto, proporcionando a los laboratorios un camino completamente accesible para alcanzar el enriquecimiento objetivo, con coherencia entre ejecuciones y entrega en el mismo día.

BOSTON, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Volta Labs, la empresa de aplicaciones genómicas que está transformando la preparación de muestras para la secuenciación de próxima generación (NGS) mediante la automatización, anunció hoy el lanzamiento de la aplicación para el kit de hibridación rápida de Twist Bioscience en el sistema de preparación de muestras Callisto™. Con este lanzamiento, dos de los flujos de trabajo principales de captura híbrida de Twist —Fast Hybridization y Standard Hybridization v2— ya están disponibles como aplicaciones automatizadas en Callisto.

Desarrollada en colaboración con Twist Bioscience, la aplicación Fast Hyb automatiza uno de los pasos más complejos y laboriosos en la preparación de muestras NGS: el enriquecimiento de dianas mediante hibridación. Este proceso se realiza de forma totalmente autónoma en Callisto. Al integrar el protocolo Fast Hyb de Twist en la plataforma de fluidos digitales de Callisto, los laboratorios pueden pasar de la hibridación tradicional nocturna a un flujo de trabajo de secuenciación en el mismo día, sin aumentar la carga operativa.

El enriquecimiento de dianas mediante captura híbrida es difícil de automatizar, ya que requiere un control preciso de la temperatura, la manipulación repetida de microesferas magnéticas y una técnica manual minuciosa que puede introducir variabilidad entre ejecuciones y entre operadores. La aplicación Twist Fast Hyb elimina esta carga. Tras la amplificación, Callisto ejecuta el protocolo automáticamente, incluyendo el control de la temperatura y la manipulación de las microesferas, lo que permite a los laboratorios obtener resultados consistentes sin necesidad de supervisión constante.

Fundamentalmente, la aplicación Twist Fast Hyb ofrece consistencia entre ejecuciones y elimina la variabilidad entre operadores, una de las fuentes de error más persistentes en el enriquecimiento manual de secuencias objetivo. En las pruebas, Callisto produjo un rendimiento de secuenciación equivalente al de la preparación manual, con métricas de control de calidad (CC) comparables, incluyendo Fold-80, uniformidad de cobertura y pérdida de AT/GC. En conjunto, estos resultados demuestran que los laboratorios pueden automatizar un flujo de trabajo complejo y acelerar los tiempos de respuesta, manteniendo el rendimiento esperado de la preparación manual.

"El enriquecimiento de objetivos es uno de los flujos de trabajo más difíciles de automatizar, y es uno en el que pequeñas diferencias en la técnica pueden alterar los resultados", afirmó Udayan Umapathi, consejero delegado y fundador de Volta Labs. "Con la aplicación Twist Fast Hyb, los laboratorios obtienen una versión totalmente automatizada del protocolo de hibridación rápida de Twist que ofrece el mismo rendimiento que el manual, pero con la consistencia entre ejecuciones que solo la automatización puede brindar, y un tiempo de respuesta que se mide en horas en lugar de días. Además, con la hibridación rápida y estándar ahora disponibles en Callisto, los laboratorios pueden ejecutar toda su gama de captura híbrida de Twist en una única plataforma automatizada".

La aplicación Twist Fast Hyb es ideal para laboratorios que realizan perfiles oncológicos integrales, secuenciación del exoma completo y otras aplicaciones de secuenciación dirigida, donde los equipos se enfrentan a la presión constante de obtener resultados más rápido mientras gestionan la complejidad operativa y la capacidad limitada de personal.

"Al ampliar nuestra cartera completa de captura híbrida en Callisto de Volta Labs, brindamos a los laboratorios la máxima flexibilidad para adaptarse sin problemas a las diferentes necesidades de programación y rendimiento", afirmó Emily M. Leproust, consejera delegada y cofundadora de Twist Bioscience. "La automatización avanzada es fundamental para facilitar la adopción, permitiendo a los clientes implementar soluciones de enriquecimiento de objetivos de alto rendimiento con mayor facilidad que nunca, sin las complicaciones operativas de los flujos de trabajo manuales".

La aplicación Twist Fast Hyb ya está disponible en el sistema de preparación de muestras Callisto, sumándose a la aplicación Twist Standard Hyb v2.

Acerca de Volta LabsFundada en 2018 en el MIT, Volta Labs está transformando la preparación de muestras genómicas con el sistema de preparación de muestras Callisto™. Mediante tecnología patentada de electromoldeado, Callisto ofrece extracción de ADN y ARN totalmente automatizada y preparación de bibliotecas para las principales plataformas de secuenciación, incluidas Illumina, Oxford Nanopore, PacBio, Element Biosciences, Roche y Ultima Genomics. La plataforma reduce el tiempo de manipulación hasta en un 80 % y ofrece una robustez líder en la industria para múltiples tipos de muestras y químicas. La sede central de Volta Labs se encuentra en Boston, MA. Para obtener más información, visite www.voltalabs.com.

Contacto para medios:Ryan WalkerR.J. Walker & Co.ryan@rjwalkerco.com

Nicole Ellis OvadiaVolta Labsnovadia@voltalabs.co

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