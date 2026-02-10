Voltage vuelve a triunfar; Voltage Energy reafirma su continuidad e innovación en el mercado tras la decisión inicial de la ITC

El lanzamiento de LYNX PLUS impulsa soluciones de bus troncal de última generación para la industria solar

CHAPEL HILL, N.C., 10 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), proveedor líder de soluciones de energía solar y limpia, fundado en Carolina del Norte, ha obtenido una importante decisión en la Determinación Inicial de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC). El juez administrativo determinó que el nuevo diseño LYNX ("LYNX PLUS") de Voltage Energy no infringe ninguna de las patentes de Shoals Technologies Group, Inc., lo que reafirma que Voltage Energy puede seguir suministrando sus soluciones de bus troncal a la industria sin interrupción. Esta decisión supone otra victoria significativa para Voltage Energy frente a los continuos esfuerzos de Shoals por excluirla del mercado y frenar la competencia.

En enero pasado, la ITC dio por concluida la primera investigación que Shoals inició en mayo de 2023, en la que acusó erróneamente a los productos de Voltage Energy de infringir tres patentes. Mientras tanto, Voltage Energy continuó innovando. Con el lanzamiento de su LYNX PLUS con certificación UL, la nueva solución LYNX de Voltage Energy marca un avance significativo con respecto a las soluciones troncales actuales.

Voltage Energy espera con interés el próximo juicio sin jurado, que se celebrará los días 26 y 27 de febrero de 2026 en Winston-Salem, Carolina del Norte, en el que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Carolina del Norte escuchará las pruebas que demuestran que las patentes alegadas por Shoals son inaplicables debido a su mala conducta durante sus esfuerzos por obtenerlas. Voltage Energy también solicitará la revisión de la Determinación Inicial relacionada con el diseño original de LYNX y confía en que la Comisión llegará a una conclusión justa y favorable, como lo hizo en el primer caso de la ITC.

Voltage Energy también anunció recientemente la adquisición de una planta de fabricación en Carolina del Norte que servirá como su futura sede. Esta expansión creará directamente cientos de empleos locales y catalizará miles de puestos de trabajo adicionales en toda su cadena de suministro, impulsando un importante crecimiento económico en toda la región. Este compromiso acelera la producción nacional de energía limpia y subraya la inquebrantable dedicación de Voltage Energy a la innovación tecnológica y el desarrollo de la fuerza laboral estadounidense.

Voltage Energy mantiene su compromiso de competir con integridad, invertir en innovación y apoyar a sus socios con soluciones energéticas fiables y con visión de futuro.

Acerca de Voltage Energy Group

Fundado en 2015, Voltage Energy Group ("Voltage Energy") es un proveedor líder mundial de soluciones de balance eléctrico de sistemas (EBOS) para proyectos solares a gran escala, con sede en Chapel Hill, Carolina del Norte. Voltage Energy ofrece tecnologías y servicios innovadores y de ingeniería de valor que mejoran la eficiencia de las instalaciones, optimizan la seguridad y optimizan el rendimiento del sistema a largo plazo.

Somos un grupo de personas innovadoras que se preocupan sinceramente por la industria de las energías renovables. Obtenga más información en el nuevo sitio web de la compañía: www.voltageenergy.com.

