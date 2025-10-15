Voluntarios de Vantage Foundation proporcionan cuidado a los perros rescatados en Laws for Paws Vietnam

(Información remitida por la empresa firmante)

-Voluntarios de Vantage Foundation proporcionan compasión y cuidado a los perros rescatados en Laws for Paws Vietnam

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En una sincera demostración de empatía y espíritu comunitario, 15 voluntarios de Vantage Foundation pasaron un día en Laws for Paws Vietnam, una organización local sin ánimo de lucro dedicada a rescatar y rehabilitar perros abandonados y maltratados.

La actividad formó parte de la misión más amplia de Vantage Foundation de generar un impacto social positivo mediante trabajo voluntario significativo y práctico. A lo largo del día, los voluntarios participaron en diversas actividades, desde pasear y bañar a los perros hasta brindarles cuidados generales, asegurándose de que cada animal recibiera no solo atención física, sino también la conexión emocional crucial para su recuperación.

"Fue más que una simple actividad de voluntariado; fue una experiencia conmovedora que nos recordó el poder de la compasión", dijo Adam, Director de Ventas de Vantage Markets. "Muchos de nosotros forjamos vínculos genuinos con los perros y presenciamos de primera mano cómo pequeños actos de bondad pueden marcar una gran diferencia en su proceso de recuperación".

El día estuvo lleno de calidez, risas y cariño compartido, mientras los voluntarios interactuaban estrechamente con los animales, muchos de los cuales habían sufrido abandono o maltrato antes de ser rescatados. La experiencia dejó una profunda huella en el equipo de Vantage, reforzando la convicción de la fundación de que el cuidado y la bondad deben extenderse más allá de las comunidades humanas, a todos los seres vivos que lo necesitan.

Laws for Paws Vietnam continúa desempeñando un papel esencial en el bienestar animal, proporcionando a los perros rescatados atención médica, rehabilitación y un camino seguro hacia la adopción. Vantage Foundation se enorgullece de apoyar su misión y de concienciar sobre la importancia de las iniciativas comunitarias basadas en la compasión.

"A través de colaboraciones como esta, recordamos que generar impacto no siempre requiere programas a gran escala; puede comenzar con la empatía y la disposición a donar nuestro tiempo", dijo Steven Xie, director ejecutivo de Vantage Foundation. "Cada esfuerzo voluntario es un paso hacia un mundo más amable e inclusivo".

Vantage Foundation

Vantage Foundation es una organización benéfica independiente fundada en el Centro Tecnológico McLaren del Reino Unido en 2023. La fundación se ha asociado con organizaciones de todo el mundo, como Grab Indonesia, la iREDE Foundation de Nigeria, Teach for Malaysia y el Instituto Claret de Brasil, para impulsar iniciativas sociales de gran impacto.

Para más información, visite www.vantage.foundation

Foundation Laureus Sport for Good

Laureus utiliza el poder del deporte para transformar las vidas de niños y jóvenes de las comunidades más vulnerables, ayudándoles a superar la violencia, la discriminación y las desventajas.

Para más información, visite www.laureus.com y laureus.es

