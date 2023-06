VOLVEMOS:Furniture China y Maison Shanghai 2023 le darán la bienvenida del 11 al 15 de septiembre

(Información remitida por la empresa firmante)

- VOLVEMOS - Furniture China y Maison Shanghai 2023 están listos para darle la bienvenida del 11 al 15 de septiembre en Pudong, Shanghai

SHANGHAI, 23 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- La 28.ª Exposición Internacional de Mueble de China (Furniture China) se llevará a cabo del 11 al 15 de septiembre de 2023 en SNIEC según lo programado durante 5 días. Maison Shanghai, la exhibición simultánea de muebles para el hogar, se llevará a cabo en SWEECC durante 4 días.

Como una de las exposiciones destacadas, se espera que la escala de Furniture China 2023, al mismo tiempo que Maison Shanghai 2023, alcance los 300.000 ㎡, más de 2.500 expositores de muebles y muebles para el hogar de alta calidad se reunirán para mostrar el diseño de muebles de vanguardia, avanzado aplicación de materiales, habilidad de fabricación inteligente, tecnología de protección ambiental baja en carbono, estilo de vida moderno y modelo de negocio innovador. Se espera la visita de más de 200.000 compradores profesionales nacionales y extranjeros de 160 países y regiones.

Plano de planta: https://www.furniture-china.cn/en/lp/prlp Registro de visitantes: https://b8h.cn/Xvn9CK

Más de 200 marcas internacionales regresan con honor

Muebles de alta gama, materiales nobles, muebles modernos bajo un mismo techo

Hasta ahora, el 90 % del área de exposición de Furniture China & Maison Shanghai se ha vendido, entre los cuales, más de 20.000 m2 del Pabellón de Marcas Internacionales está a punto de recibir el regreso de honor de 5 pabellones nacionales, incluidos Francia, Bélgica, Turquía y Malasia. y Japón, así como más de 200 marcas internacionales.

Además, también hay marcas nacionales con una excelente visión internacional, incluidas las marcas líderes en muebles y diseño para el hogar KukaHome, MANWAH, DESIGNHOME, EXPOCASA, YESWOOD, Sikexin, SLEEMON, Henglin, Keeson, LULACASA, Zhonghao, Dickson, FULL ITALIAN HOME, BP PLATINUM, Marsden, Zhihao, Boking, Tunni, Homepaint, UE e ILE, etc. Las marcas de materiales de gama alta incluyen Remacro, OKIN, Taien, LINAK, Loctek, Jiechang, CENRO, Mulin, Emomo, Kaidi, Limoss, Carya, LEXIN, TB, Yihuang , Jiali, PENGXIANG, AkzoNobel, BOFEI, Meixin, GONGRUI, EK Textile, Novatex, TONY VELUDO, GIORGIONE, OTE, Aumerry y Hightex, etc. Los expositores de Maison Shanghai cubren la decoración del hogar boutique, iluminación de moda, marcas de alfombras de alta gama como Flolenco, D.Sky, ASOS, Youli, Subili, St.Duolan, LAMOME, etc. y marcas de diseñadores como TELLS, FINETHINGWOW, etc. en DOD.

Reuniendo la atención del mundo

Los visitantes extranjeros de la exposición aumentaron de 2.600 visitas en 2002 a 21.078 visitas en 2019, procedentes de 160 países y regiones de todo el mundo.

Los datos hablan, no hay duda sobre la fortaleza de Furniture China como una de las exposiciones de muebles más importantes del mundo y su fuerte atracción para compradores extranjeros de todo el mundo.

¡Estamos listos para recibirlos a todos en el sitio!11-15 de septiembreSNIEC & SWEECC, Pudong, Shanghai

Contacto de medios: Yolanda.Xu@imsinoexpo.comOrganizador: https://www.furniture-china.cn/en/about-fur/organizers

