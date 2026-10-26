VoxNexus lanza IA de voz para Android de bajo consumo, escucha continua y ejecución íntegra en dispositivo

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(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva solución de escucha ambiental de VoxNexus funciona en el dispositivo durante 12 horas con el 2,49 % de la batería de un teléfono y nunca envía audio a la nube

Madrid, 26 de octubre de 2026.- VoxNexus (www.VoxNexus.ai) ha lanzado VoxSense, una solución de escucha ambiental de bajo consumo para Android que funciona íntegramente en el dispositivo. VoxSense ofrece 12 horas de escucha con solo 162 mAh, menos del 2,5 % de una batería de 6500 mAh. Procesa localmente todo lo que oye, por lo que nunca se envía audio a la nube.



La IA del futuro debería poder comprender el mundo más allá de las instrucciones y actuar antes de pedirle. La escucha continua es indispensable para ese futuro, pero el consumo de batería y las implicaciones del procesamiento en la nube para la privacidad siguen siendo desafíos.



VoxNexus resuelve ambos desafíos con una arquitectura de dos niveles que ejecuta la detección y la transcripción en el núcleo de bajo consumo de un sistema en chip (SoC), y activa el procesador principal solo cuando se necesita procesamiento adicional. Así, puede captar una conversación de trabajo imprevista, recordar un plan para cenar acordado en un pasillo o detectar el llanto de un bebé, sin que el usuario toque el dispositivo y sin que este recurra a la nube.



"Durante una década, los asistentes de voz han esperado una palabra de activación. VoxSense está diseñado para lo que viene después: una IA que ya está escuchando, sabe lo que importa y mantiene cada palabra en tu dispositivo", afirma Charles Shi, director ejecutivo de VoxNexus.



VoxNexus también ha lanzado kits de desarrollo de software (SDK) listos para usar de VoxEdge, su conjunto de tecnologías de voz que se ejecutan en el dispositivo. Los desarrolladores pueden combinar las funciones de audio según las necesidades de sus aplicaciones e integrar fácilmente inteligencia de audio en el dispositivo mediante un sencillo SDK: reconocimiento de voz en 36 idiomas, traducción en 103 idiomas y síntesis de voz en 45 idiomas. Los creadores de soluciones de IA y los fabricantes de dispositivos pueden solicitar una prueba gratuita aquí: www.VoxNexus.ai.



VoxSense y VoxEdge se dieron a conocer en el lanzamiento del MediaTek Dimensity 9600, celebrado en Madrid el 19 de octubre.



Distribuido por APO Group para VoxNexus AI.



Acerca de VoxNexus

VoxNexus desarrolla una IA que oye y habla, para todos, en todas partes y en todo momento. Su inteligencia de audio se ejecuta íntegramente en el dispositivo y ofrece baja latencia, privacidad integrada y un coste nulo por tokens en cualquier dispositivo con un chip. VoxNexus tiene su sede en Singapur. Sitio web: www.VoxNexus.ai.

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