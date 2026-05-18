La voz de Disney llega a Valladolid: Gisela actuará en Vallsur con un concierto gratuito

Gisela actuará en Vallsur el sábado, 23 de mayo - GISELA

(Información remitida por la empresa firmante)

· La cantante Gisela actuará el sábado 23 de mayo en el centro comercial vallisoletano y realizará un recorrido musical ambientado en las famosas canciones de Disney

· Vallsur acogerá del 18 al 23 de mayo una programación llena de magia, espectáculos, personajes infantiles y actividades para toda la familia: figuras a tamaño real, un castillo de ensueño de más de 5 metros de altura, juegos interactivos, espectáculos en directo y muchas sorpresas

Valladolid, 18 de mayo de 2026.- Vallsur traerá a Valladolid a Gisela, una de las voces más reconocidas del universo Disney en España, que ofrecerá un concierto muy especial el sábado 23 de mayo en el centro comercial. La cantante será la gran protagonista de la celebración de ‘Magic Fun’, un gran evento de ocio familiar gratuito que llenará Vallsur de música, fantasía y actividades para todas las edades del 18 al 23 de mayo.

Dentro de esta programación especial que llevará a cabo Vallsur destaca el espectáculo de la que fuera participante del programa televisivo Operación Triunfo con su ‘Concert Kids’, un recorrido musical ambientado en un mundo mágico, haciendo parada en canciones como ‘Aquella estrella de allá’, ‘Sueña’, ‘Colores en el viento’, entre muchas otras más.

Gisela se transformará en un hada mágica que guiará al público a través de un viaje lleno de aventuras, música y fantasía inspirado en algunas de las películas más queridas de Disney. El show contará además con una cuidada puesta en escena y la participación de seis actores-cantantes que acompañarán a la artista sobre el escenario, dando vida a personajes mágicos y universos llenos de fantasía.

El concierto tendrá lugar el sábado 23 de mayo, de 18:00 a 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, y promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos familiares de la primavera en Valladolid. Un espectáculo familiar donde el público podrá cantar, bailar y participar durante más de una hora, para que quede en el recuerdo de los más pequeños y reviviendo momentos mágicos de la infancia de los más mayores.

Actividades mágicas en Vallsur

Más allá del concierto de Gisela, Vallsur ofrecerá durante toda la semana una completa programación para disfrutar en familia, con diferentes opciones de ocio familiar y diversión infantil, con figuras a tamaño real, un castillo de ensueño de más de 5 metros de altura, juegos interactivos, espectáculos en directo y muchas sorpresas.

Del 18 al 23 de mayo la galería de Vallsur se llenará de personajes de cuento a tamaño real, creando una exposición ideal para recorrer en familia. A través de la yincana de la aplicación del centro comercial, se podrán seguir las pistas, completar el reto y participar en el sorteo de una maleta llena de juegos y productos Disney. Durante estos días también habrá disponibles juegos digitales para niños y familias a través de la aplicación, donde se podrán superar retos familiares y conseguir premios directos, convirtiendo cada visita en una nueva aventura.

Los días 20 y 21 de mayo, los más pequeños podrán conocer en persona a sus personajes favoritos, hacerse fotos y vivir momentos inolvidables en familia. Las reservas podrán realizarse a partir del 14 de mayo a través de la APP.

Además, el público podrá disfrutar de espectáculos en directo pensados para toda la familia, llenos de historias, música y personajes que despiertan la imaginación. El viernes 22 de mayo tendrá lugar ‘La Magia de la Ilusión’, mientras que el sábado 23 se celebrará ‘Viaje al Reino de la Fantasía’, ambos acompañados de encuentros posteriores con personajes.

Tras el concierto de Gisela, el sábado 23 de mayo se celebrará un gran desfile como final perfecto a una semana llena de actividades. Un desfile mágico recorrerá las galerías de Vallsur llenándolo de color, música y personajes, convirtiéndose en el gran cierre del evento y en el plan familiar perfecto. A continuación, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca a los personajes.

Con Magic Fun, Vallsur refuerza su apuesta por el ocio familiar y las experiencias para todos los públicos, convirtiéndose durante una semana en uno de los principales puntos de entretenimiento infantil y familiar de Valladolid.

Programación Magic Fun en Vallsur

Concierto Gisela.

· Sábado 23 de mayo de 2026

· 18:00 – 19:00 horas.

· Entrada libre hasta completar aforo

Desfile Mágico.

· Sábado 23 de mayo de 2026

· 19:30 – 20:30 horas.

· 20:30 – 21:00 horas: Meet & Greet.

Espectáculos en directo.

· Planta Baja

· Viernes 22 de mayo – La Magia de la Ilusión (18:00–19:00 h: Espectáculo, y de 19:00–19:30 h: Meet & Greet)

· Sábado 23 de mayo – Viaje al Reino de la Fantasía (11:00–12:00 h: Espectáculo, y de 12:00–12:30 h: Meet & Greet)

Meet & Greets con personajes.

· 20 y 21 de mayo. Planta Primera.

Yincana de figuras a tamaño real, juegos digitales y retos en la APP.

· Del 18 al 23 de mayo

Para más información: https://vallsur.com/noticias/magic-fun-en-vallsur/

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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