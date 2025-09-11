La voz de las víctimas en televisión; nuevo proyecto liderado por Javier Guerrero

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

En un mundo donde el éxito profesional suele ir desvinculado del compromiso humano, Javier Guerrero se alza como una figura distinta, poderosa y necesaria. Abogado, empresario, escritor, CEO y alma fundadora de Guerrero & Asociados, Abogados lidera una firma de referencia en la defensa de víctimas de accidentes y representación de personas con alta proyección pública, conjugando con maestría excelencia jurídica y sensibilidad social.

Su despacho no es su único púlpito. Guerrero es también voz habitual en los medios de comunicación, destacando su colaboración en el programa “Donem la veu”, junto al reconocido periodista Alfred Salud. Desde Esplugues Televisió (ETV-Terramar), ha logrado algo que pocos abogados consiguen: traducir el Derecho en humanidad, explicar lo complejo sin perder rigor, haciéndolo con cercanía, respeto y determinación. La intervención de Javier no solo comunica, sino que transforma.

En un alarde de valentía, este próximo mes de octubre, Javier Guerrero como presentador y productor ejecutivo, estrenará su propio programa televisivo en ETV-Terramar. Un formato quincenal que promete combinar actualidad jurídica, participación ciudadana y casos reales, siempre con invitados que aporten luz y conciencia. Será un espacio donde el Derecho se pone al servicio de la verdad y de la justicia cotidiana.

Este proyecto es la extensión natural de su forma de entender la profesión: con responsabilidad, con propósito y con coraje. “El privilegio profesional conlleva una responsabilidad social que no se puede eludir y que debe ir más allá de la mera representación legal en los tribunales si realmente se quiere ayudar a las personas”, afirma con contundencia Guerrero.

En esta línea filantrópica, el abogado participó activamente en dos de las galas benéficas más relevantes de España: Gala Starlite y la Gala de Infancia Sin Fronteras, ambas celebradas en Marbella. Guerrero no solo aportó recursos y conexiones, también prestó su imagen y su compromiso para visibilizar proyectos centrados en la infancia, la inclusión y la salud tanto a nivel de medios de comunicación como en sus perfiles de instagram @guerrero.abogados. y @javierguerreroescritor.

Javier Guerrero no es solo un abogado de éxito sino un defensor nato, un comunicador con propósito y un humanista que convierte la ley en herramienta de justicia real.

En él se encarna una abogacía distinta: cercana, valiente, profundamente ética. Una que no se conforma con ganar casos, sino que busca cambiar realidades. Ahora, con su propio proyecto televisivo, su voz resonará más fuerte que nunca porque cuando el Derecho se practica con alma y excelencia, el impacto es imparable.

Contacto

Emisor: Javier Guerrero Guerrero

Contacto: Javier Guerrero Guerrero

Número de contacto: 605386306