VPH de alto riesgo: un estudio identifica señales de la microbiota vaginal asociadas a su persistencia

VPH microbiota - IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Papiloxyl analiza una investigación publicada el 24 de septiembre de 2026 en npj Biofilms and Microbiomes, revista de Nature Portfolio, según la cual la microbiota vaginal y determinados perfiles metabólicos presentan diferencias asociadas a distintos estados de infección por VPH de alto riesgo. El estudio, desarrollado a partir de una cohorte de 4.572 mujeres, amplía el conocimiento sobre los factores relacionados con la persistencia del virus

Madrid, 6 de octubre de 2026.- El conocimiento sobre el virus del papiloma humano (VPH) continúa avanzando. Aunque la vacunación, el cribado y el seguimiento sanitario siguen siendo pilares fundamentales frente al virus, la investigación internacional está ampliando su mirada hacia otros factores que pueden ayudar a comprender mejor por qué algunas infecciones son transitorias mientras otras persisten en el tiempo.



En este contexto, Papiloxyl señala la importancia de ofrecer información rigurosa sobre el VPH y de diferenciar claramente entre los avances de la investigación científica y las recomendaciones sanitarias.



La investigación publicada en npj Biofilms and Microbiomes fue realizada por un equipo del Hospital Taihe de la Universidad de Medicina de Hubei, en China. De la cohorte inicial, 640 mujeres fueron seleccionadas para diferentes análisis. Además, 70 mujeres con VPH de alto riesgo fueron monitorizadas durante un año.



Los investigadores identificaron diferencias en determinadas comunidades bacterianas y perfiles metabólicos según el estado de infección. Entre los resultados observados, Lactobacillus iners apareció asociado al VPH de alto riesgo.



El estudio detectó también determinadas características microbianas y metabólicas asociadas tanto a los casos de persistencia como a aquellos en los que el virus dejó de detectarse durante el seguimiento, aunque la diversidad microbiana global no permitió distinguir entre ambos grupos.



Los resultados deben interpretarse con prudencia. La investigación identifica asociaciones y posibles firmas biológicas, pero no permite establecer relaciones directas de causa y efecto ni trasladar sus conclusiones a recomendaciones clínicas o a productos comerciales.



La microbiota vaginal gana protagonismo en la investigación

El estudio de la microbiota, centrado durante años principalmente en el intestino, se está extendiendo hacia otras áreas del organismo.



En el ámbito de la salud íntima femenina, diferentes especies de lactobacilos forman parte habitualmente del ecosistema vaginal, aunque la composición de la microbiota puede variar entre mujeres y a lo largo del tiempo.



El creciente interés por este entorno está dando lugar a nuevas investigaciones destinadas a comprender mejor las diferencias existentes entre distintos perfiles de microbiota y su relación con diferentes situaciones de salud.



La respuesta inmunitaria, otra de las líneas de investigación

La mayor parte de las infecciones por VPH son transitorias, mientras que la persistencia de determinados tipos de alto riesgo constituye uno de los principales ámbitos de seguimiento e investigación.



Otra de las líneas científicas abiertas se centra en comprender mejor los mecanismos relacionados con la respuesta inmunitaria.



Entre los ingredientes que han sido estudiados en este contexto se encuentra el AHCC, un compuesto estandarizado obtenido a partir del cultivo del micelio de Lentinula edodes, especie conocida habitualmente como shiitake.



En 2022 se publicó en Frontiers in Oncology un ensayo clínico de fase II, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, realizado en 50 mujeres mayores de 30 años con infección persistente por VPH de alto riesgo durante más de dos años.



La investigación estudió una suplementación oral de 3 gramos diarios de AHCC durante seis meses, seguida de un periodo de seguimiento.



Este tipo de trabajos ha contribuido al interés científico generado en torno al ingrediente. Sin embargo, los resultados obtenidos con una intervención concreta, una dosis determinada y una población específica no pueden extrapolarse a los complementos alimenticios que contienen AHCC.



El VPH mantiene una elevada frecuencia en España

El avance de estas líneas de investigación se produce en un contexto en el que el VPH continúa teniendo una presencia relevante entre la población.



Según el Ministerio de Sanidad, la prevalencia de la infección por VPH entre las mujeres en España se sitúa en el 14,3 %, porcentaje que alcanza el 29 % entre las mujeres de 18 a 25 años.



Estas estimaciones proceden de un estudio publicado en 2012 y continúan siendo recogidas en la información oficial del Ministerio de Sanidad, que mantiene la vacunación como una de las estrategias fundamentales frente al VPH.



En junio de 2026 se publicó además el estudio multicéntrico español HPV-Know, realizado con 1.387 mujeres procedentes de 18 centros españoles.



El trabajo observó un mayor nivel medio de conocimiento sobre el VPH entre las mujeres con infección conocida frente a aquellas sin infección, aunque los investigadores calificaron la magnitud de la diferencia como pequeña y concluyeron que el grado de conocimiento sobre el virus entre las participantes era elevado.



Mayor atención a la composición de los productos

El acceso a una mayor cantidad de información sobre ingredientes y formulaciones también está influyendo en la manera en la que los consumidores valoran los complementos alimenticios y los productos destinados al cuidado personal, según señalan desde Papiloxyl.



La composición, el origen de las materias primas, las cantidades utilizadas y las características de los diferentes ingredientes adquieren cada vez mayor relevancia.



Dentro de este segmento, Papiloxyl cuenta con diferentes referencias.



Papiloxyl 30 cápsulas es un complemento alimenticio cuya formulación combina extractos de Reishi y Shiitake, lactoferrina, zinc, vitaminas y lactobacilos de las especies Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus gasseri.



AHCC by Papiloxyl es un complemento alimenticio formulado con AHCC procedente del cultivo de Lentinula edodes.



Por su parte, Condiloxyl es un gel de uso externo destinado al cuidado de la zona íntima cuya formulación combina Coriolus versicolor, Reishi, Aloe vera, ácido hialurónico, ácido láctico, árbol de té, hidroxitirosol y betaglucanos.



Papiloxyl 30 cápsulas y AHCC by Papiloxyl son complementos alimenticios. Los resultados de las investigaciones científicas mencionadas corresponden exclusivamente a las condiciones, ingredientes, dosis y poblaciones evaluados en cada estudio y no deben trasladarse a productos comerciales.



El avance de la investigación sobre VPH, microbiota y respuesta del organismo aumenta la importancia de diferenciar claramente entre investigación científica, complementos alimenticios, productos destinados al cuidado íntimo y tratamientos médicos.



La vacunación, el cribado y el seguimiento por profesionales sanitarios continúan siendo las herramientas establecidas frente al VPH.

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