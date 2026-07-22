'Vuela Abejorro' nueva leyenda literaria de Javier Guerrero - Javier Guerrero Guerrero

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de julio de 2026.-

Javier Guerrero, convierte la resistencia en una forma de entender la vida con Vuela Abejorro, un libro que sostiene que el verdadero éxito comienza cuando desaparecen los aplausos.

Hay libros que enseñan a empezar y otros, mucho más difíciles de escribir, que enseñan a continuar. La nueva obra Vuela Abejorro de @javierguerreroescritor pertenece a esa segunda categoría. No habla de conquistar el mundo, sino de algo mucho más complejo: aprender a permanecer en pie cuando el vértigo sustituye a la ilusión y el silencio pesa más que el reconocimiento.

Vivimos en una época obsesionada con el éxito inmediato, en la que se celebran el despegue, la victoria y la cima. Rara vez se habla del precio de mantenerse allí, de las renuncias invisibles, de las heridas que nadie fotografía o de las dudas que sobreviven incluso cuando los sueños se cumplen, y precisamente ahí sitúa Guerrero el corazón de su nuevo libro.

Si el autor con el libro Sé Abejorro invitó a miles de lectores a desafiar el miedo y creer en sí mismos, ahora el viaje continúa por un territorio mucho más humano. Vuela Abejorro no nace desde la euforia del triunfo, sino desde la cicatriz. Es un relato sobre la fragilidad, la pérdida, la soledad, la reconciliación y la extraordinaria capacidad del ser humano para seguir avanzando sin dejar de ser quien es.

Lejos de ofrecer fórmulas fáciles o discursos de optimismo superficial, Guerrero desmonta una de las grandes falacias de nuestro tiempo: creer que alcanzar una meta resolverá todos los vacíos. Según cuenta, muchas personas llegan exactamente donde siempre soñaron y, sin embargo, descubren que ninguna ovación puede reparar aquello que nunca se atrevieron a sanar.

La obra plantea una reflexión que trasciende el ámbito del crecimiento personal y realiza una mirada crítica hacia una sociedad que ha confundido seguridad con felicidad y supervivencia con vida. Cumplimos horarios, perseguimos objetivos, respondemos mensajes y acumulamos responsabilidades, pero cada vez son menos quienes encuentran tiempo para preguntarse quiénes son realmente o qué dirección desean dar a su existencia.

El mensaje que atraviesa todo el libro resulta tan sencillo como incómodo: las heridas explican el pasado, pero no pueden escribir el futuro y es que la verdadera libertad aparece cuando dejamos de luchar contra lo que fuimos y aprendemos a caminar junto a nuestra propia historia.

Quizá por eso una de las afirmaciones que mejor resumen la obra sea también la más poderosa: Despegar demuestra valentía; mantenerse en el aire revela el carácter. Una frase que trasciende el vuelo del abejorro para convertirse en una metáfora de cualquier vida.

Vuela Abejorro ya se encuentra a la venta en Amazon y posteriormente en las mejores librerías. Esta obra supone el segundo capítulo de una trilogía que culminará en 2027 y, más allá de un lanzamiento editorial, el libro representa una invitación a detenerse en medio del ruido y recordar una verdad que pocas veces ocupa los titulares: la mayor victoria no consiste en llegar más alto, sino en no perderse mientras se asciende.

Se puede adquirir en Amazon en el siguiente enlace; www.amazon.es/dp/B0H98MD4G2

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